У Секторі Гази стверджують, що ніч на 28 жовтня була однією з найстрашніших. За словами місцевих, бомбардування продовжувалося усю ніч.

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Як минула ніч в Секторі Гази

Місцеві жителі розповідають, що під атакою безперервно були східні райони Сектора Гази, особливо – північний сектор, де розташований табір біженців Джабалія, а також у Бет-Лахії та Бет-Хануна. Також вибухи лунали й у центральній частині Сектора Гази та у Хан-Юнісі на Півдні.

Сектор Гази під час нічних бомбардувань / Фото Ali Jadallah / Anadolu

Журналісти у Секторі Гази повідомляли, що територію атакували авіанальотами, а також застосовували артилерію.

Крім того, бойовики ХАМАС та терористи "Ісламського джихаду" заявили, що у північній частині Сектора Гази нібито були бої з Армією оборони Ізраїлю.

Наразі невідомо про жертв та постраждалих унаслідок нічних ударів по Сектору Гази. У палестинському Червоному Хресті заявили, що повністю втратили зв'язок з медичними бригадами у Газі.

Ізраїль ліквідував командувача повітряних сил ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що під час нічної атаки залучили близько 100 винищувачів. Як заявив керівник групи повітряних операцій, підполковник Гілад Кейнан, ВПС Ізраїлю завдали ударів по близько 150 підземних цілях на півночі Сектора Гази, включно з терористичними тунелями, підземними бойовими приміщеннями та додатковою підземною інфраструктурою.

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У ЦАХАЛ також повідомили, що у ніч на 28 жовтня ліквідували командувача повітряних сил ХАМАС Асем Абу Ракабе. За даними Ізраїлю, саме Ракабе відповідав за атаки БпЛА й брав участь у плануванні вторгнення 7 жовтня.

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Танки Ізраїлю увійшли до Сектора Гази

У ЗМІ повідомляють, що після масованих атак танки Армії оборони Ізраїлю увійшли на територію Сектора Гази. Згодом цю інформацію також підтвердив Нір Дінар, генерал-майор армії оборони Ізраїля.

"Наші війська і танки перебувають у Секторі Гази – вони стріляють і діють. Але вони були там і вчора", – зазначив генерал-майор.

У мережі також повідомляли, що між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС тривали бої на півночі Сектора Гази.