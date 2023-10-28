В Секторе Газа утверждают, что ночь на 28 октября была одной из самых страшных. По словам местных, бомбардировка продолжалась всю ночь.

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Как прошла ночь в Секторе Газа

Местные жители рассказывают, что под атакой непрерывно находились восточные районы Сектора Газа, особенно северный сектор, где расположен лагерь беженцев Джабалия, а также в Бет-Лахии и Бет-Хануне. Также взрывы раздавались и в центральной части Сектора Газа и в Хан-Юнисе на Юге.

Сектор Газа во время ночных бомбардировок / Фото Ali Jadallah / Anadolu

Журналисты в Секторе Газа сообщали, что территорию атаковали авианалетами, а также применяли артиллерию.

Кроме того, боевики ХАМАС и террористы "Исламского джихада" заявили, что в северной части Сектора Газа якобы были бои с Армией обороны Израиля.

Пока неизвестно о жертвах и пострадавших в результате ночных ударов по Сектору Газа. В палестинском Красном Кресте заявили, что полностью потеряли связь с медицинскими бригадами в Газе.

Израиль ликвидировал командующего воздушными силами ХАМАС

Армия обороны Израиля сообщила, что в ходе ночной атаки привлекли около 100 истребителей. Как заявил руководитель группы воздушных операций, подполковник Гилад Кейнан, ВВС Израиля нанесли удары по около 150 подземным целям на севере Сектора Газа, включая террористические туннели, подземные боевые помещения и дополнительную подземную инфраструктуру.

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В ЦАХАЛ также сообщили, что в ночь на 28 октября ликвидировали командующего воздушными силами ХАМАС Асем Абу Ракабе. По данным Израиля, именно Ракабе отвечал за атаки БПЛА и участвовал в планировании вторжения 7 октября.

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Танки Израиля вошли в Сектор Газа

В СМИ сообщают, что после массированных атак танки Армии обороны Израиля вошли на территорию Сектора Газа. Впоследствии эту информацию также подтвердил Нир Динар, генерал-майор армии обороны Израиля.

"Наши войска и танки находятся в Секторе Газа – они стреляют и действуют. Но они были там и вчера", – отметил генерал-майор.

В сети также сообщалось, что между Израилем и боевиками ХАМАС продолжались бои на севере Сектора Газа.