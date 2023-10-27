27 жовтня ЦАХАЛ заявив, що збільшить кількість повітряних атак по Сектору Гази цього вечора. Палестинці повідомляють, що війська Ізраїлю вже зайшли до регіону.

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ЦАХАЛ вже увійшов до Гази

У мережі поширюються фото із Сектора Гази. Повідомляють, що на півночі регіону лунають потужні вибухи. Жителі Гази тим часом кажуть про введення ізраїльських військ.

Сектор Гази у вогні: фото

Раніше очільник МЗС Йорданї заявив, що Ізраїль розпочав наземну операцію в Секторі Гази. Також арабські ЗМІ писали, що ЦАХАЛ зайшов на північ Сектора Гази і там триває бій.

Тим часом, як пише ABC News, представник Армії оборони Ізраїлю спростував, що сьогоднішні дії Ізраїлю є офіційним початком військової операції.

"Це момент істини" – реакція ООН

Тим часом, реагуючи на події на Близькому Сході, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом до негайного перемир'я в зоні палестино-ізраїльського конфлікту. Генсек ООН Антоніу Гутерриш прокоментував посилення операції Ізраїлю у Газі постом у твітері.

Я повторюю свій заклик до гуманітарного припинення вогню на Близькому Сході, безумовного звільнення всіх заручників і доставки життєво необхідних запасів у необхідному масштабі. Кожен повинен взяти на себе свої обов'язки. Це момент істини. Історія розсудить усіх нас,

– відреагував генсек.

Відомо, що резолюцію про припинення вогню підтримали 120 країн, 14 виступили проти, 45 країн не голосували. Серед тих, хто висловився проти, зокрема, США, Угорщина, Чехія, Хорватія та Австрія.

Як голосували за резолюцію / Фото ООН

Зверніть увагу! 27 жовтня ввечері Ізраїль повідомив, що розширює наземну операцію у Секторі Гази. "Після наступальної діяльності, яку ми провели в останні кілька днів, сьогодні ввечері наземні сили розширюють свою активність", – йдеться у заяві ЦАХАЛ.

Тим часом бойовики ХАМАС закликали палестинців мобілізуватися для захисту Сектора Гази.