ЦАХАЛ повідомив, що 27 жовтня ввечері він збільшує кількість атак по Сектору Гази. З переляку терористи оголосили про "мобілізацію".

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ХАМАС готується до нових атак Ізраїлю

Так, ХАМАС закликав палестинців у діаспорі, на окупованому Західному березі річки Йордан та у Східному Єрусалимі "мобілізуватися" на підтримку Сектора Гази.

Бойовики заявили, що Ізраїль, США та інші західні країни, які підтримують ЦАХАЛ "повністю відповідальні за серію жахливих масових вбивств", які були вчинені проти жителів Гази.

Також ХАМАС попросив арабські країни, а також міжнародне співтовариство вжити негайних заходів, щоб припинити "злочини" проти палестинців у Газі.

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Представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі зауважив, що сухопутні війська Ізраїлю розширюють активність у Секторі Гази ввечері 27 жовтня. Зокрема, вони вже збільшили кількість атак по скупченню бойовиків. Так, Ізраїль завдав масованого артилерійського та танкового удару по Сектору Гази. Там не працює ані інтернет, ані телебачення, ані електроенергія.

У ХАМАС стверджують, що Сектор Гази атакували "з суші, моря та повітря".

Зверніть увагу! За даними арабських ЗМІ, ізраїльські танки заходять на північну територію Сектора Гази, у районі міста Бейт-Ханун.

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