ЦАХАЛ увійшов до Сектору Гази ввечері, 27 жовтня, стверджують джерела в ізраїльській армії. Це сталося на тлі заяв про "розширення наземних операцій".

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Що кажуть в Ізраїлі

Ситуацію прокоментував Нір Дінар, генерал-майор армії оборони Ізраїля. За його словами, військові ЦАХАЛ перетнули кордон та ведуть бойові дії у Секторі Газа. Він не уточнив, чи мовиться про повномасштабне наземного вторгнення. Та раніше речник ЦАХАЛ Пітер Лернер стверджував, що ні.

У New York Times зауважили, що упродовж останніх днів війська Ізраїля здійснювали "невеликі вилазки у Газу", зокрема й танками. При тому, вони начебто не затримувалися там надовго.

Наші війська і танки перебувають у Секторі Газа – вони стріляють і діють. Але вони були там і вчора,

– зазначив Дінар.

Раніше про "введення ізраїльських військ" повідомляли у виданні Haaretz, посилаючись на слова місцевих жителів. Водночас у The Jerusalem Post пишуть, що терористи ХАМАС вступили у бій з ізраїльськими силами на півночі сектора Гази, а саме – у районі міста Бейт-Ханун.

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