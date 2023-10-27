На голосовании были представители 159 стран. Из них к перемирию между Израилем и ХАМАСом призвали 120 государств.

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Украина удержалась, а Россия отдала голос "За"

Обратим внимание, что воздержались от голосования 45 государств, а против высказались 14. Среди них – США и Израиль.

Итак, против этой резолюции высказались представители Австрии, Хорватии, Чехии, Фиджи, Гватемалы, Венгрии, Израиля, Маршалловых островов, Микронезии, Науру, Папуа-Новой Гвинеи, Парагвая, Тонга и Соединенных Штатов.

Резолюцию предложила Иордания. Она призывает немедленно прекратить огонь в палестинском анклаве, освободить всех гражданских, защитить мирных жителей и международные учреждения, а также обеспечить поступление гуманитарки в Сектор Газа.

Собственно голосование за резолюцию произошло на фоне "расширения" наземной операции военных Израиля в Секторе Газы. Заметим, что в ЦАХАЛ заявили, что расширение операции – не официальное наземное вторжение.

Данные The Washington Post свидетельствуют, что в Белом доме убеждают Израиль вообще отказаться проводить масштабное наземное вторжение на территорию Сектора Газа. В Соединенных Штатах выражают опасения, что из-за этого могут сорваться переговоры по освобождению заложников. В то же время предлагают сосредоточить свое внимание на проведении точечных операций.

Отметим, что США и Канада предложили поправку, которую члены ООН отвергли. Она предусматривала осуждение в резолюции палестинской группировки ХАМАС, которая и контролирует Сектор Газа, и которая 7 октября напала на Израиль. Соответствующее предложение не смогло набрать необходимые две трети голосов.

По словам посла Иордании в ООН, поправка – попытка "отбелить" израильские "зверства" в Секторе Газа. Израильское СМИ Times Of Israel отметило, что эта резолюция вполне символична. В то же время отмечает, что она демонстрирует, что международное сообщество в большинстве своем поддерживает палестинцев.

Реакция МИД Украины

В ведомстве отмечают, что подтверждают свою позицию по поводу осуждения ракетных обстрелов и нападениям боевиков ХАМАС против населения Израиля. То же касается взятия заложников. Все это привело к нынешней эскалации и гуманитарным страданиям населения как Израиля, так и Палестины.

"В этой связи сожалеем, что внесенное делегацией Канады вместе с более чем двумя десятками государств-членов ООН предложение об осуждении таких террористических действий ХАМАС и призыве об освобождении заложников, которое было поддержано 88 голосами, не вошло в окончательный текст резолюции. Украина стала соавтором упомянутой поправки и рассматривала ее как один из основных элементов документа Генеральной Ассамблеи", – говорится в сообщении.

В МИД отмечают, что поддерживают призыв к обеспечению немедленного, полного, постоянного, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа для ООН, МККК и всех других гуманитарных организаций. И чтобы создали гуманитарные коридоры и осуществили другие инициативы по содействию предоставлению гуманитарки гражданскому населению.