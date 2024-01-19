Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час дискусії "Росія: що далі?"у Давосі наголосив, що російський президент Владімір Путін пройшов точку неповернення та став воєнним злочинцем. Він вважає, що повномасштабну війну проти України, яку розгорнула Росія, буде завершувати інша команда, передає 24 Канал.

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Колоніальні війни тривають десятиріччями

Польський дипломат сказав, що зазвичай, колоніальні війни тривають близько десяти років. Він вважає, що за цей час та сторона, яка розпочала війну, повинна зрозуміти, що вона була помилкою та не варта тих втрат.

Зазвичай таке рішення приймає інша команда, тому що ті люди, які розпочинали війну, дуже рідко можуть визнати помилку,

– пояснив Сікорський.

Він сказав, що це "повинно бути нашим базовим сценарієм".

Також Сікорський зачепив тему відносин Китаю та Росії. Він вважає, що ці два режими можуть співпрацювати, оскільки мають схожу ідеологію.

Польський міністр пояснив, що схожість полягає у намаганнях відносити контроль нібито "над провінціями, які бунтують". Сікорський сказав, у разі перемоги Путіна в Україні, Китай одразу вирішить підкорювати Тайвань, тому наша держава має перемогти.

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