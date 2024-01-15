Представник ГУР Вадим Скібіцький розповів, що для того, аби зрозуміти, чого варто очікувати на фронті у 2024 році, треба відштовхуватися від того, які стратегічні цілі ставить для себе Росія. Він наголосив, що їм не вдалося досягти того, чого вони хотіли на початку так званої "спеціальної військової операції".

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Території та знищення системи ППО

За словами Скібіцького, одна зі стратегічних цілей, яка залишається у Москви – це вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Друге, що вони зараз будуть робити (й це вже ми бачимо по тих документах, які є в нашому розпорядженні) – це втримання захоплених територій, які зараз перебувають під тимчасовою окупацією: Херсонська, Запорізька і частина Харківської області,

– додав розвідник.

Крім цього, однією з пріоритетних цілей вони визначили знищення української системи ППО, авіації, об'єктів оборонно-промислового комплексу, щоб не допустити нарощування виробництва та посилення спроможностей Збройних Сил.

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