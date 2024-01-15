За словами Скібіцького, Росія не може суттєво наростити виробництво ракет через міжнародні санкції та залежність від іноземних комплектуючих. Навіть у грудні 2023 року було зафіксовано нульове виробництво деяких типів ракет.
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Стратегічні запаси ворога обмежені
Росія намагається утримувати стратегічний резерв ракет, який становить близько 30% від наявних запасів. Від середини вересня 2023 року не було застосування ракет типу Х-101 та "Калібр", що свідчить про намагання ворога накопичити ресурси, які є обмеженими.
Все, що виробляється, відразу поставляється на поле бою. Запаси не дуже великі, і випущені ракети під час атак – це продукція останніх кварталів,
– зазначив Скібіцький.
Розвідка наголошує, що використані проти України крилаті ракети були вироблені в третьому та четвертому кварталах, що підтверджує високий рівень використання наявних ресурсів окупантами. Загалом це ставить під сумнів можливість Росії вести тривалу ракетну кампанію без зовнішньої підтримки.
Росія шукає підтримки в КНДР
- Кремль стикнувся з обмеженнями у виробництві ракет через міжнародні санкції та залежність від імпортних компонентів, що призвело до дефіциту стратегічних боєприпасів.
- Водночас, відповідно до даних ГУР, Росія отримала приблизно одного мільйона артилерійських боєприпасів калібрів від КНДР. Пік постачань наша розвідка спостерігала протягом вересня, жовтня та листопада 2023 року.
- Крім того, існують дані про постачання балістичних ракет з КНДР до Росії. В Офісі генпрокурора заявили, що володіють факти застосування Росією балістичних ракет проти України, які, ймовірно, були отримані від КНДР.
- Співпраця між Росією та КНДР відбувається на тлі посилення міжнародної ізоляції обох країн, що може призвести до подальшого зближення їхніх військових програм.
- Політолог Володимир Фесенко вказує на зміцнення військово-політичного союзу між Москвою та Пхеньяном, що створює нові виклики для міжнародної безпеки.
- Санкції Заходу проти КНДР мають обмежений вплив через економічну підтримку корейського режиму з боку Китаю. А наявність ядерної зброї в цих держав ускладнює можливість застосування прямих військових заходів.