По словам Скибицкого, Россия не может существенно нарастить производство ракет из-за международных санкций и зависимости от иностранных комплектующих. Даже в декабре 2023 года было зафиксировано нулевое производство некоторых типов ракет.

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Стратегические запасы врага ограничены

Россия пытается удерживать стратегический резерв ракет, который составляет около 30% имеющихся запасов. С середины сентября 2023 года не было применения ракет типа Х-101 и "Калибр", что свидетельствует о попытке врага накопить ограниченные ресурсы.

Все производимое сразу поставляется на поле боя. Запасы не очень велики, и выпущенные ракеты во время атак – это продукция последних кварталов,

– отметил Скибицкий.

Разведка отмечает, что использованные против Украины крылатые ракеты были произведены в третьем и четвертом кварталах, что подтверждает высокий уровень использования имеющихся ресурсов оккупантами. В целом это подвергает сомнению возможность России вести длительную ракетную кампанию без внешней поддержки.

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