Які головні цілі окупантів під час масованих атак, розповів представник ГУР Вадим Скібіцький. Генерал-майор зазначив, що ворог зосереджений на знищенні нашої інфраструктури.

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Ворог не досягає цілей, які ставить перед собою

Скібіцький зазначив, що наразі основні зусилля Росії зосереджені на знищенні наших інфраструктурних об'єктів. Насамперед це об'єкти оборонно-промислового комплексу, штаби, системи управління та окремі підрозділи, які розміщуються на лінії фронту.

Наскільки точними є ці удари? Ті цілі, які ставить перед собою Росія, вона не досягає. Та зброя, яка використовується Росією, зокрема, "Кинджали", є дуже неточними. І, на жаль, від них страждає здебільшого саме цивільне населення,

– підкреслив Скібіцький.

Також генерал-майор відповів, чи є наразі ціллю ударів росіян об'єкти енергетики. Наголосив, те що окупанти не завдають ударів об'єктах зараз, зовсім не означає, що агресор не слідкує за станом нашої енергетики.

Воєнна розвідка чітко знає, що загарбники провели аналіз для завдання ударів по наших енергетичних об'єктах у 2022 – 2023 році. Скібіцький зауважив, що росіяни визначили найбільш критичні об'єкти, які можуть бути уражені саме ракетним озброєнням, а також безпілотниками

Противник продовжує регулярно здійснювати космічну зйомку наших енергетичних об'єктів для того, щоб за можливості і якщо це буде їм необхідно, завдавати таких ударів. Тому загроза нашій енергетичній системі зберігається,

– підкреслив представник ГУР.

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