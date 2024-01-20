Про це в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News розповів президент України. Водночас він додав, що розумів, яка велика відповідальність на нього чекає, коли вирішив йти в політику.

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"Я не міг уявити такого, коли вирішив йти в політику"

Відповідаючи на питання журналіста, чи був готовий він до повномасштабної війни, Зеленський зазначив, що ні. Однак він зазначив, що кожна людина ще з дитинства від батьків, друзів, вчителів знала про руйнівну силу війни. Саме у цей час, на думку президента, й закладалося розуміння того, чи готова людина до викликів, чи ні. Зеленський зазначив, що мовиться не лише про кризу одного дня, а й війну, яка може тривати роками.

Я не міг уявити, що війна може бути такою,

– зізнався Зеленський.

Коли президент відповідав на запитання журналіста, той підкреслив, що Зеленський сильний духом чоловік. Однак Зеленський додав, що не лише він один. За словами президента, насправді сильний президент той, який має сильне духом суспільство. Зеленський також додав, що коли вирішив йти в політику, то розумів, яку відповідальність доведеться нести, але він не очікував, що війна може бути такою, яку розв'язала Росія у 2022 році.

"Я не знав, що війна буде такою, але я розумів, що несу відповідальність і залишуся у будь-яких випадках. Я думаю, що сильний президент лише тоді, коли навколо такі ж сильні люди. Суспільство дивилося на те, що я казатиму і що робитиму, тому, я думаю, ми давали один одному сигнал бути сильними", – наголосив Зеленський.

Зеленський про допомогу США

В інтерв'ю Володимир Зеленський також додав, що Сполучені Штати могли б допомогти Україні більше, щоб ми перемогли. Він додав, що за час свого президенства бачив різне.

Але коли я говорю з політиками, інколи думаю, що не бачив нічого… Усі усміхаються, обіймають, кажуть: "Ви стійкі, ви такі сильні, ви – справжній чоловік, лідер вільного світу. Ви врятували нашу демократію… Ми могли б втратити пів Європи, і Росія напала б на США, країни НАТО, і ми маємо дати вам усе, все що маємо." І потім – наче команда "стоп, знято". Вони (США – 24 Канал) багато допомогли нам, аби ми вистояли. Я вважаю, вони можуть допомогти нам більше, аби ми перемогли,

– заявив президент.