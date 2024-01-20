Об этом в интервью британскому телеканалу Channel 4 News рассказал президент Украины. В то же время он добавил, что понимал, какая большая ответственность его ждет, когда решил идти в политику.

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"Я не мог вообразить такого, когда решил идти в политику"

Отвечая на вопрос журналиста, готов ли он к полномасштабной войне, Зеленский отметил, что нет. Однако он отметил, что каждый человек еще с детства от родителей, друзей, учителей знал о разрушительной силе войны. Именно в это время, по мнению президента, и закладывалось понимание того, готов человек к вызовам или нет. Зеленский отметил, что говорится не только о кризисе одного дня, но и войне, которая может длиться годами.

Я не мог представить, что война может быть такой,

– признался Зеленский.

Когда президент отвечал на вопросы журналиста, он подчеркнул, что Зеленский сильный духом мужчина. Однако Зеленский добавил, что не только он один. По словам президента, на самом деле сильный президент тот, у которого сильное духом общество. Зеленский также добавил, что когда решил идти в политику, то понимал, какую ответственность придется нести, но он не ожидал, что война может быть развязана Россией в 2022 году.

"Я не знал, что война будет такой, но я понимал, что несу ответственность и останусь в любых случаях. Я думаю, что сильный президент только тогда, когда вокруг такие же сильные люди. Общество смотрело на то, что я буду говорить и что делать, поэтому, я думаю, мы давали друг другу сигнал быть сильными", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский о помощи США

В интервью Владимир Зеленский также добавил, что Соединенные Штаты могли помочь Украине больше, чтобы мы победили. Он добавил, что за время своего президентства видел разное.

Но когда я говорю с политиками, иногда думаю, что не видел ничего… Все улыбаются, обнимают, говорят: "Вы устойчивы, вы так сильны, вы – настоящий мужчина, лидер свободного мира. Вы спасли нашу демократию... Мы могли бы потерять пол Европы, и Россия напала бы на США, страны НАТО, и мы должны дать вам все, что имеем." И потом – как команда "стоп, снят". Они (США – 24 Канал) многое помогли нам, чтобы мы выстояли. Я считаю, они могут помочь нам больше, чтобы мы победили,

– заявил президент.