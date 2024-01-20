Украинский лидер подчеркнул, что будет рад увидеть Трампа в украинской столице. Конечно, при условии, если одиозный американский политик сможет остановить войну в течение 24 часов.

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Да, пожалуйста, Дональд Трамп, я приглашаю вас в Украину, в Киев... Если можно остановить войну за 24 часа, думаю, этого будет достаточно, чтобы приехать в Киев в любой день, когда я буду здесь,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, украинский лидер отметил, что если Трамп действительно имеет "формулу", как прекратить войну, то пусть поделится ею.

Что раньше Зеленский говорил о Трампе

К слову, ранее Зеленский в контексте заявлений Трампа заявил: "сначала подумай, а потом говори". Кроме того, украинский лидер подчеркнул: когда Трамп был президентом США, он не помог завершить войну на Востоке Украины, которая к тому времени уже продолжалась и отнимала жизни. Трамп уже имел время на это. Однако, очевидно, он имел другие приоритеты.

Также Зеленский напомнил, что Украина никогда не откажется от своих территорий. России не удастся реализовать никаких планов.