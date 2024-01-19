Журналисты пишут, что Дональд Трамп обратился к законодателям-республиканцам. Он призвал их отвергнуть компромисс по безопасности границ США.

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Республиканцы должны действовать решительно

Бывший президент США заявил, что республиканцы должны сказать "Нет" любому соглашению, в котором нет "всего необходимого" для остановки потока мигрантов.

В издании The Hill отмечают, что соответствующее послание Трампа будет оказывать давление на спикера Майка Джонсона, который является республиканцем. Чтобы он придерживался этой линии.

Собственно, Джонсон находится под давлением как со стороны Республиканской партии Сената, так и со стороны Белого дома. От него требуется согласиться на соглашение, подготовкой которого занимаются в Сенате.

Против того, что похоже на попытку Трампа сорвать соглашение с Сенатом, выступили члены руководящей команды Макконнелла. Лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн, который является вторым по рейтингу лидером партии в Сенате, подчеркнул, что "это не поможет".

Он подчеркнул, что сенатский пакет по поводу Украины – лучший шанс для республиканцев остановить поток мигрантов. Обратим внимание, что только в декабре границу пересекли 300 тысяч человек, что явилось рекордным месячным показателем за всю историю.

Там есть ряд пунктов, которые являются хорошей, консервативной политикой относительно границ, которую мы пытались воплотить в жизнь годами,

– заметил он.

Собственно, Дональд Трамп будущее соглашение Сената подверг критике в сообщении в четверг на сайте Truth Social.

Я не думаю, что мы вообще должны заключать соглашение о границе, если мы не получим ВСЕ необходимое, чтобы остановить ВТОРЖЕНИЕ миллионов и миллионов людей, многие из которых приехали из неизвестных частей мира, в нашу когда-то большую, которая вскоре снова станет большой, страну!

– написал он в своей социальной сети.

Джонсон общался с Трампом

Обратим внимание, что Майк Джонсон часто обсуждает с Дональдом Трампом вопрос, касающийся усиления границ. С ним он также общался перед совещанием, которое проводил Джо Байден. Во время него затрагивались вопросы границы и помощи Украине.

Как пишут в ABC, Джонсон жестко требует, чтобы реформы миграционной политики имели больше ограничений. И это несмотря на то, что в Сенате удалось добиться двухпартийного компромисса.

Во время общения с Джонсоном Трамп заявил, что против любого соглашения, которое может быть принято между Сенатом и администрацией Белого дома. Спикер с мнением экс-президента США согласился, пишут в издании. Джонсон добавил, что этот вопрос обсуждают "достаточно часто" и "каждые несколько дней".