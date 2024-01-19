Журналісти пишуть, що Дональд Трамп звернувся до законодавців-республіканців. Він закликав їх відкинути компроміс щодо безпеки кордонів США.

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Республіканці повинні діяти рішуче

Колишній президент США заявив, що республіканці повинні сказати "Ні" будь-якій угоді, в якій немає "всього необхідного" для зупинки потоку мігрантів.

У виданні The Hill зазначають, що відповідне послання Трампа чинитиме тиск на спікера Майка Джонсона, котрий є республіканцем. Щоб він дотримувався цієї ж лінії.

Власне, пан Джонсон перебуває під тиском як з боку Республіканської партії Сенату, так і з боку Білого дому. Від нього вимагають погодитися на угоду, підготуванням якої займаються у Сенаті.

Проти того, що нагадує спробу Трампа зірвати угоду з Сенатом, виступили члени керівної команди Макконнелла. Лідер республіканців у Сенаті Джон Тьюн, котрий є другим за рейтингом лідером партії у Сенаті, наголосив, що "це не допоможе".

Він підкреслив, що сенатський пакет щодо України – найкращий шанс для республіканців спинити потік мігрантів. Звернімо увагу, що лиш у грудні кордон перетнули 300 тисяч осіб, що стало рекордним місячним показником за всю історію.

Там є низка пунктів, які є хорошою, консервативною політикою щодо кордонів, яку ми намагалися втілити в життя роками,

– зауважив він.

Власне, Дональд Трамп майбутню угоду Сенату розкритикував у дописі у четвер на сайті Truth Social.

Я не думаю, що ми взагалі повинні укладати угоду про кордон, якщо ми не отримаємо ВСЕ необхідне, щоб зупинити ВТОРГНЕННЯ мільйонів і мільйонів людей, багато з яких приїхали з невідомих частин світу, в нашу колись велику, яка незабаром знову стане великою, країну!

– написав він у своїй соціальній мережі.

Джонсон спілкувався з Трампом

Звернімо увагу, що Майк Джонсон часто обговорює з Дональдом Трампом питання, яке стосується посилення кордонів. З ним він також спілкувався перед нарадою, яку проводив Джо Байден. Під час неї торкалися питань кордону та допомоги Україні.

Як пишуть в ABC, Джонсон жорстко вимагає, щоб реформи міграційної політики мали більше обмежень. І це попри те, що у Сенаті вдалося досягнути двопартійного компромісу.

Під час спілкування з Джонсоном Трамп заявив, що проти будь-якої угоди, яку можуть ухвалити між Сенатом і адміністрацією Білого дому. Спікер з думкою експрезидента США погодився, пишуть у виданні. Джонсон додав, що це питання обговорюють "досить часто" та "кожні кілька днів".