Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, важливо звернути увагу на показник голосування. Мовиться про 314 голосів "За" та 108 – "Проти". За його словами, значна частина республіканців підтримала тимчасовий бюджет.

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Проєкт тимчасового бюджету відправили Байдену

Відомо, що відповідний проєкт уже відправили американському президентові Джо Байдену на підпис.

Тому… є висока ймовірність, що справді зараз питання кордону буде мати якесь компромісне рішення і розблокують питання фінансування України,

– висловив припущення Железняк.

Звернімо увагу, що раніше відповідний законопроєкт підтримали обидві палати американського Конгресу. За виступили 77 сенаторів, а проти – 18.

Зауважимо, що тимчасовий бюджет передбачає різні терміни фінансування федеральних програм. До 1 березня на сільське господарство, програми для ветеранів, транспорт, житло та інші. А до 8 березня коштами забезпечать решту, зокрема, бюджет Пентагону.

Наступний – запит Байдена

Додамо, що наступною ціллю Сенату після ухвалення тимчасового бюджету стане прийняття пакета національної безпеки, зазначив лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер. Він і передбачає виділення 61 мільярда доларів для України.

Щойно Конгрес уникне зупинки роботи, моя ціль, щоб Сенат якнайшвидше перейшов до розгляду додаткового документа з національної безпеки. Наша національна безпека, наші друзі за кордоном та майбутнє демократії не вимагають нічого іншого,

– наголосив Шумер.

Ще кілька місяців тому Джо Байден зробив запит до Конгресу. Він попрохав виділити на потреби національної безпеки понад 100 мільярдів доларів. З цієї суми 61 мільярд передбачається на фінансову допомогу для нашої держави.

Втім, досі відповідний пакет у Конгресі не підтримали. Республіканці виступили проти. Вони прагнуть, щоб у свою пропозицію Білий дім вніс жорсткіші заходи, які стосуються охорони кордонів США від мігрантів.

17 січня Джо Байден провів зустріч з конгресменами. Журналісти спитали американського лідера про підтримку нашої держави за результатами зустрічі. Президент США заявив, що вважає, що "більшість членів Конгресу підтримує допомогу Україні".