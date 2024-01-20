Український лідер наголосив, що буде радий побачити Трампа в українській столиці. Звичайно, за тієї умови, якщо одіозний американський політик зможе зупинити війну упродовж 24 години.

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Так, будь ласка, Дональде Трамп, я запрошую вас в Україну, до Києва... Якщо можна зупинити війну за 24 години, гадаю, цього буде достатньо, щоб приїхати до Києва будь-якого дня, коли я буду тут,

– наголосив Зеленський.

Окрім того, український лідер зауважив, що якщо Трамп справді має "формулу" як припинити війну, то нехай поділиться нею.

Що раніше Зеленський казав про Трампа

До слова, раніше Зеленський у контексті заяв Трампа заявив: "спочатку подумай, а потім скажи". Окрім того, український лідер наголосив: коли Трамп був президентом США, він не допоміг завершити війну на Сході України, яка на той час вже тривала й забирала життя. Трамп вже мав час на це. Однак, вочевидь, у нього були інші пріоритети.

Також Зеленський нагадав, що Україна ніколи не відмовиться від своїх територій. Росії не вдасться реалізувати жодних планів.