В то же время глава государства подчеркнул, что с коррупционными проблемами нужно бороться. Об этом Зеленский сказал в интервью телеканала Channel 4 News, передает 24 Канал.
Интересно Сегодня я не вижу необходимости мобилизовать полмиллиона человек, – Зеленский
Президент высказался о коррупционных скандалах
По мнению президента, вопрос борьбы с коррупцией очень чувствительный в Украине. Ведь когда наше государство борется за свою европейскую жизнь, за будущее, за свою независимость, нельзя создавать "маленькие, знаете, коррупционные проблемы".
Поэтому все очень чувствительно. Отношение людей буквально ко всему очень эмоционально,
– заявил он.
Президент также подчеркнул, что с коррупционными проблемами нужно бороться даже в мелочах. В то же время на вопрос о том, есть ли коррупционные ошибки в Украине, Зеленский ответил: "Конечно".
Зеленский дал интервью журналистам: важное из разговора
- Владимир Зеленский подчеркнул, что сразу после того, как узнал об инциденте со слежкой за журналистами проекта Bihus.Info, то сразу вызвал к себе главу СБУ Василия Малюка. Президент подчеркнул, что "надо найти ответы на все это".
- Президент также подчеркнул, что украинцы не могут себе позволить уставать от войны. Ведь если это произойдет, мы потеряем то, что есть, поэтому нужно вставать на защиту на всех фронтах, как на военном, так и на бизнес-фронте.
- Глава государства сказал, что пока не видит нужды мобилизовать сейчас полмиллиона людей. По его словам, он не увидел "достаточно ясных деталей", чтобы организовать такую мобилизацию.
- В то же время Зеленский прокомментировал и законопроект по мобилизации. Президент сказал, что первое, что нужно знать, что это вопросы справедливости, в частности, по отношению к тем людям, которые защищают наш фронт с первых дней российского вторжения в наше государство.