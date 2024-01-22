В то же время глава государства подчеркнул, что с коррупционными проблемами нужно бороться. Об этом Зеленский сказал в интервью телеканала Channel 4 News, передает 24 Канал.

Интересно Сегодня я не вижу необходимости мобилизовать полмиллиона человек, – Зеленский

Президент высказался о коррупционных скандалах

По мнению президента, вопрос борьбы с коррупцией очень чувствительный в Украине. Ведь когда наше государство борется за свою европейскую жизнь, за будущее, за свою независимость, нельзя создавать "маленькие, знаете, коррупционные проблемы".

Поэтому все очень чувствительно. Отношение людей буквально ко всему очень эмоционально,

– заявил он.

Президент также подчеркнул, что с коррупционными проблемами нужно бороться даже в мелочах. В то же время на вопрос о том, есть ли коррупционные ошибки в Украине, Зеленский ответил: "Конечно".

Зеленский дал интервью журналистам: важное из разговора