В частности, после получения информации о слежке за командой Bihus․Info он пригласил к себе главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Об этом Зеленский сказал в интервью телеканала Channel 4 News, передает 24 Канал.

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Зеленский пообщался с Малюком о преследовании

Глава государства подчеркнул, что после того, как произошел резонанс относительно слежки за журналистами Bihus․Info, сразу было возбуждено уголовное дело.

Я лично пригласил главу СБУ, также получил детали от генерального прокурора,

– сказал Зеленский.

Он также ответил на упреки тех, кто говорил, мол, у журналистов была видеозапись, поэтому "ничего не произошло". По словам главы государства, инцидент с командой медийщиков действительно произошел.

Кроме того, президент подчеркнул, что "нужно найти ответы на все это". Поэтому Служба безопасности Украины будет расследовать это дело и найдет виновных.

Обратите внимание! Сразу после огласки инцидента с журналистами президент Зеленский выступил с кратким заявлением, в которой осудил какие-либо формы давления на медиа как совершенно неприемлемые. Кроме того, он заявил о начале расследования этого вопроса Службой безопасности.

За журналистами Bihus.Info следили около года