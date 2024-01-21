Зокрема, після отримання інформації щодо слідкування за командою Bihus․Info він запросив до себе голову Служби безпеки України Василя Малюка. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю телеканалу Channel 4 News, передає 24 Канал.

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Зеленський поспілкувався з Малюком щодо переслідування

Глава держави наголосив, що після того, як стався резонанс щодо слідкування за журналістами Bihus․Info, одразу була відкрита кримінальна справа.

Я особисто запросив голову СБУ, також отримав деталі від генерального прокурора,

– сказав Зеленський.

Він також відповів на закиди тих людей, що казали, мовляв, у журналістів був відеозапис, тому "нічого не сталося". За словами глави держави, інцидент з командою медійників дійсно стався.

Крім того, президент наголосив, що "треба знайти відповіді на все це". Тому Служба безпеки України розслідуватиме цю справу і знайде винних.

Зверніть увагу! Одразу після розголосу інциденту з журналістами президент Зеленський виступив із короткою заявою, в якій засудив будь-які форми тиску на медіа як абсолютно неприйнятні. Крім того, він заявив про початок розслідування цього питання Службою безпеки.

За журналістами Bihus.Info слідкували близько року