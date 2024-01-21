Зокрема, після отримання інформації щодо слідкування за командою Bihus․Info він запросив до себе голову Служби безпеки України Василя Малюка. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю телеканалу Channel 4 News, передає 24 Канал.
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Зеленський поспілкувався з Малюком щодо переслідування
Глава держави наголосив, що після того, як стався резонанс щодо слідкування за журналістами Bihus․Info, одразу була відкрита кримінальна справа.
Я особисто запросив голову СБУ, також отримав деталі від генерального прокурора,
– сказав Зеленський.
Він також відповів на закиди тих людей, що казали, мовляв, у журналістів був відеозапис, тому "нічого не сталося". За словами глави держави, інцидент з командою медійників дійсно стався.
Крім того, президент наголосив, що "треба знайти відповіді на все це". Тому Служба безпеки України розслідуватиме цю справу і знайде винних.
За журналістами Bihus.Info слідкували близько року
- У мережі з'явилося відео, де співробітників проєкту Bihus.Info звинувачували у вживанні наркотичних речовин під час новорічного корпоративу. На це відео відреагував Денис Бігус, заявивши, що це були оператори проєкту, а журналістів серед цих осіб не було.
- Далі у СБУ звернули увагу на скандальний матеріал у мережі та розпочали розслідування. Цю справу розглядатимуть за статтею незаконного придбання, збуту або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.
- Це відео виклав на ютуб маловідомий ресурс "Народна правда", що згодом видалив і новину, і відео. Однак фактчекерка Альона Романюк встановила, що редакція цього сайту, включно з головною редакторкою, вигадана.