У вівторок, 16 січня, анонімні телеграм-канали поширили відео з приватного життя співробітників Bihus.Info та їхні телефонні розмови. Наступного дня у традиційному вечірньому зверненні глава нашої держави засудив тиск на журналістів.
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Зеленський про тиск на журналістів
Зазначимо, що Зеленський був небагатослівним, коментуючи "ситуацію з журналістами". Жодного імені чи назви медіа він не озвучив. Однак, очевидно, у цьому контексті йшлося насамперед про Bihus.Info.
Окремо щодо ситуації із нашими журналістами. Зокрема, за фактом стеження за журналістами Служба безпеки України розпочала розслідування. Вона з'ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий,
– сказав президент.
Крім того, можна сміливо припускати, що мав на увазі глава нашої держави, коли говорив про "тиск на журналістів", також ситуацію з Юрієм Ніколовим. Власне, 15 січня засновник проєкту "Наші гроші" написав, що до його квартири в Києві за день до того ломились невідомі.
"Провокація, яка підтверджує припущення, що це відповідь влади на критику президента", – коментував Ніколов намагання невідомих вдертися в його квартиру. Він також зазначав, що ці люди залякали його матір, яка пережила онкологію.
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Більше про ситуацію з Bihus.Info
- На ролику, який поширили анонімні телеграм-ресурси, працівники Bihus.Info говорять про наркотичні речовини, а потім їх вживають. Засновник медіа Денис Бігус наголосив, що на записі – не журналісти, а оператори. До того ж їх уже звільнено.
- Водночас Бігус акцентував: більш важливо те, що упродовж тривалого часу його редакцію прослуховували. Це є неприпустимим фактом, за його словами, і потребує реакції відповідних служб.
- Невідомо точно, хто саме за цим стоїть. Разом з тим медійна спільнота засудила втручання в приватне життя співробітників Bihus.Info. Вона закликала президента прокоментувати на ситуацію, а правоохоронні органи розслідувати цю справу.