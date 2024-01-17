У вівторок, 16 січня, анонімні телеграм-канали поширили відео з приватного життя співробітників Bihus.Info та їхні телефонні розмови. Наступного дня у традиційному вечірньому зверненні глава нашої держави засудив тиск на журналістів.

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Зеленський про тиск на журналістів

Зазначимо, що Зеленський був небагатослівним, коментуючи "ситуацію з журналістами". Жодного імені чи назви медіа він не озвучив. Однак, очевидно, у цьому контексті йшлося насамперед про Bihus.Info.

Окремо щодо ситуації із нашими журналістами. Зокрема, за фактом стеження за журналістами Служба безпеки України розпочала розслідування. Вона з'ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий,

– сказав президент.

Крім того, можна сміливо припускати, що мав на увазі глава нашої держави, коли говорив про "тиск на журналістів", також ситуацію з Юрієм Ніколовим. Власне, 15 січня засновник проєкту "Наші гроші" написав, що до його квартири в Києві за день до того ломились невідомі.

"Провокація, яка підтверджує припущення, що це відповідь влади на критику президента", – коментував Ніколов намагання невідомих вдертися в його квартиру. Він також зазначав, що ці люди залякали його матір, яка пережила онкологію.

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