Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк прокоментувала останні скандали навколо працівників ЗМІ. Вона опублікувала заяву із закликом.
До теми У мережу виклали компромат з наркотиками на співробітників Bihus Info: Бігус прокоментував відео
В ІМІ звернулися до влади
Романюк закликала владу відреагувати на системний тиск на журналістів. Мовиться саме про ситуації з Юрієм Ніколовим та командою Bihus.Info. Вони розкривали проблеми корупції в Україні.
Якщо сьогодні до вечора (16 січня – 24 Канал) не буде жорсткої реакції влади на системний тиск на журналістів, буде дуже і дуже погано для України як для демократичної держави. Вчора – атака на розслідувача "Наших грошей" Юрія Ніколова, сьогодні – на Bihus.Info. До того був системний тиск на "Детектор медіа" і Севгіль Мусаєву, "Бабель" та інші медіа,
– написала вона.
За її словами, цілеспрямоване полювання на медіа, стеження та запис прихованого відео є неприпустимими у демократичній країні.
Директорка ІМІ додала, що їй дуже шкода спостерігати приклади, які нагадують часи президента-втікача та державного зрадника Віктора Януковича. Вона наголосила, що таким часам не місце у 2024 році.
Що цьому передувало
Нещодавно соцмережами ширилося відео, на якому деякі співробітники Bihus.Info обговорювали планування новорічного корпоративу. Частина з цих людей хотіла святкувати під дією наркотичних речовин.
У заголовку відео мовилося, що журналісти-розслідувачі проєкту нібито вживали наркотики. Однак насправді серед медійників там була лише одна людина. Інші обіймали посади водіїв, операторів, SMM-спеціалістів тощо. Запис також містив у собі телефонне перехоплення розмови, на якій деякі працівники попросили одного з водіїв-операторів дістати заборонені речовини.
Сам керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус заявив, що вживали заборонені речовини не журналісти з його команди, а оператори. Він звільнив цих людей та сказав, що зараз редакція шукає заміну. Бігус також заявив, що відео приховано записали невідомі особи під час новорічного корпоративу редакції у готельному комплексі за Києвом. Він назвав таємні прослуховування та знімання незаконними діями. За його словами, у будинку, де проживали співробітники, встановили камеру.
Перед цим стався ще один скандал. Юрій Ніколов повідомив, що у неділю, 14 січня, у його помешкання ломилися невідомі люди. Вони намагалися залякати журналіста, проте його не було вдома.
У результаті ці невстановлені особи налякали його маму. Вони обклеїли двері папірцями та кричали, щоб Ніколов "йшов служити". Сам журналіст вважає, що ці люди можуть бути пов'язаними з окупантами, або з корупціонерами.