Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк прокоментувала останні скандали навколо працівників ЗМІ. Вона опублікувала заяву із закликом.

До теми У мережу виклали компромат з наркотиками на співробітників Bihus Info: Бігус прокоментував відео

В ІМІ звернулися до влади

Романюк закликала владу відреагувати на системний тиск на журналістів. Мовиться саме про ситуації з Юрієм Ніколовим та командою Bihus.Info. Вони розкривали проблеми корупції в Україні.

Якщо сьогодні до вечора (16 січня – 24 Канал) не буде жорсткої реакції влади на системний тиск на журналістів, буде дуже і дуже погано для України як для демократичної держави. Вчора – атака на розслідувача "Наших грошей" Юрія Ніколова, сьогодні – на Bihus.Info. До того був системний тиск на "Детектор медіа" і Севгіль Мусаєву, "Бабель" та інші медіа,

– написала вона.

За її словами, цілеспрямоване полювання на медіа, стеження та запис прихованого відео є неприпустимими у демократичній країні.

Директорка ІМІ додала, що їй дуже шкода спостерігати приклади, які нагадують часи президента-втікача та державного зрадника Віктора Януковича. Вона наголосила, що таким часам не місце у 2024 році.

Що цьому передувало

Нещодавно соцмережами ширилося відео, на якому деякі співробітники Bihus.Info обговорювали планування новорічного корпоративу. Частина з цих людей хотіла святкувати під дією наркотичних речовин.

У заголовку відео мовилося, що журналісти-розслідувачі проєкту нібито вживали наркотики. Однак насправді серед медійників там була лише одна людина. Інші обіймали посади водіїв, операторів, SMM-спеціалістів тощо. Запис також містив у собі телефонне перехоплення розмови, на якій деякі працівники попросили одного з водіїв-операторів дістати заборонені речовини.

Сам керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус заявив, що вживали заборонені речовини не журналісти з його команди, а оператори. Він звільнив цих людей та сказав, що зараз редакція шукає заміну. Бігус також заявив, що відео приховано записали невідомі особи під час новорічного корпоративу редакції у готельному комплексі за Києвом. Він назвав таємні прослуховування та знімання незаконними діями. За його словами, у будинку, де проживали співробітники, встановили камеру.

Перед цим стався ще один скандал. Юрій Ніколов повідомив, що у неділю, 14 січня, у його помешкання ломилися невідомі люди. Вони намагалися залякати журналіста, проте його не було вдома.

До слова, саме завдяки Юрію Ніколову з'явився мем "яйця по 17". Він провів розслідування щодо зловживань на закупівлях для Міноборони України.

У результаті ці невстановлені особи налякали його маму. Вони обклеїли двері папірцями та кричали, щоб Ніколов "йшов служити". Сам журналіст вважає, що ці люди можуть бути пов'язаними з окупантами, або з корупціонерами.