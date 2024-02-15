Про це 24 Каналу заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зауважив, що включають у зведення ймовірність застосування загарбниками північнокорейських балістичних ракет.
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"Ми не можемо точно знати, скільки у них може бути цих засобів. Але факт використання цих ракет уже є. Тому також включаємо у наше зведення ймовірність застосування саме цих ракет", – сказав він.
Тип північнокорейських ракет
Юрій Ігнат зазначив, що північнокорейська балістика за характеристиками така ж, як "Іскандер", хоч є певні відмінності. Технології російського оборонно-промислового комплексу запозичені.
Так, є деякі відмінності. До речі, про них уже в відкритих джерелах багато сказано. Але де-факто це та ж ракета наземного базування, яка має фактично такі ж тактико-технічні характеристики, як "Іскандер-М",
– пояснив речник.
Співпраця Росії та КНДР: головне
- У ніч на 8 лютого росіяни вдарили ракетами по місту Селидове у Донецькій області. Прокурори проаналізували уламки та виявили, що 4 з 8 ракет схожі на північнокорейські балістичні ракети "КN-23". Слідчі встановили, що таку зброю вже використовували для ударів по Харкову. Зауважимо, що США ще в січні 2024 заявляли, що Північна Корея передала Росії балістичні ракети з дальністю до 900 кілометрів.
- Британські експерти дослідили залишки однієї з балістичних ракет, яку Росія випустила по Харкову 2 січня. На барометрі виявили етикетку з написаним від руки корейським ієрогліфом "ㅈ".
- Як зазначають російські ЗМІ, окупанти скаржаться на якість боєприпасів, наданим країні-агресорці від КНДР. Загарбники називають іранські снаряди "непоганими", натомість "проклинають" північнокорейські.