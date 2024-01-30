Очільник ГУР МО Кирило Буданов в етері телемарафону заявив, що у Росії контрабанда комплектуючих до різного типу озброєння узаконена на законодавчому рівні, і вона ефективно працює. Самі росіяни називають це "паралельним імпортом", передає 24 Канал.

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Навіщо Путіну їхати до КНДР

Головний український розвідник вказав на проблеми у росіян з боєприпасами калібрів 122 та 152 міліметри. Також є нестача ракет для ворожих РСЗВ "Смерч", "Ураган", Град".

Кирило Буданов заявив, що Владімір Путін домовлятиметься з КНДР про збільшення обсягів постачання зброї. Також обговорюватиметься поглиблення відносин між Пхеньяном та Москвою, зокрема співпраця щодо ракетних технологій.

Росія думає, що передати певні ракетні технології КНДР – це нормально. Що ж, це їх бачення. КНДР за ці технології, зрозуміло, буде робити дуже багато чого,

– сказав Буданов.

Чи зможе КНДР забезпечити Росію зброєю

Буданов зауважив, що Північна Корея має серйозний людський ресурс. За його словами КНДР може працювати набагато ефективніше за Росію, адже вона має велику кількість людей на промислових підприємствах. Буданов наголосив, що збільшення постачання артилерійського озброєння точно буде.

Це не ті об'єми, що в Росії вони там пишаються: "Ми як підняли ОПК". Це нічого у порівнянні з об'ємами колишнього Радянського Союзу. А от КНДР, як це не прикро визнавати, – вона може таким похизуватися,

– заявив глава ГУР.

Він зауважив, що у Північної Кореї вистачає і людей, і підприємств. У КНДР зброя не надто модернова, адже по факту це озброєння минулого сторіччя, однак ця країна може робити досить серйозні об'єми. За його словами, північнокорейський снаряд прилетить, хоч і з невеликим відхиленням. Буданов також зауважив, що постачання боєприпасів з КНДР до Росії почалося ще у 2023 році.

Що кажуть про співпрацю Росії з КНДР