Північна Корея зараз активно допомагає Росії, зокрема, передає артилерійські боєприпаси та балістичні ракети, однак напевно цього Москві замало. В етері 24 Каналу військовий експерт Петро Черник припусти, про що ще Путін домовлятиметься із Кім Чен Ином.

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Яку ракету хоче отримати Путін

Північна Корея зуміла зберегти виробничі ланцюжки балістичної ракети Р-17. За класифікацією НАТО – Scud.

Доволі серйозна ракета, яка може мати важку бойову частину до пів тонни,

– зазначив Черник.

Дальність завдання ударів Р-17 становить 300 – 400 кілометрів. За словами військового експерта, у 1990 – 1991 році Ірак намагався такими ракетами обстрілювати Ізраїль.

Р-17 – радянська рідинна одноступенева балістична ракета на компонентах палива тривалого зберігання. Вдосконалена версія ракети Р-11. Ракета запускалася з різних пускових установок, зокрема з 2П19 та оперативно-тактичного ракетного комплексу 9К72 "Ельбрус".

На думку військового експерта, на цю тему у Путіна буде розмова з Кім Чен Ином, адже власного штатного ракетного озброєння, особливо "Іскандерів", росіянам не вистачає.

"Однак факт того, що в Росії уже немає таких ракет і виробничих потужностей є ознакою стратегічної слабкості Москви. Щоправда, тут є і не зовсім хороша новина для нас, адже московити не збираються здаватись", – мовив Черник.

Наскільки великий ресурс боєприпасів має КНДР

Північна Корея має певні запаси боєприпасів. До того ж у них завжди повноцінно працювали всі снарядні заводи. Як зауважив військовий експерт, північнокорейський військово-промисловий комплекс виріс із радянського, особливо головні калібри 122 мм і 152 мм, а також головна реактивна система залпового вогню БМ-21 "Град".

Однак це не така масштабована допомога, яка б по-справжньому змогла допомогти росіянам щось переламати. Цифри говорять самі за себе. Влітку 2022 року окупанти виставляли на добу вогневі вали у межи від 45 до 80 тисяч. Зараз від 20 до 30 тисяч, за рідкісним випадком до 40 тисяч. Тобто удвічі – втричі вогневі вали противника впали,

– додав Черник.

Разом з тим не треба поспішати зачаровуватися і понижувати планку спроможності ворога. Адже Росія досі залишається найбільшим виробником снарядів у світі 125 – 130 тисяч на місяць. Тобто приблизно до 1,5 мільйони на рік і є навіть думка, що до 2 мільйонів зуміли наростити виробництво.

"Тому поки є запас старих стволів і такий темп виробництва, Росія ще має певну міцність", – підсумував військовий експерт.

КНДР передає Росії озброєння