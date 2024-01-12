Як зазначає російське ЗМІ, ворожі артилеристи не надто радіють боєприпасам, наданим країні-агресорці від КНДР. Нарікань надзвичайно багато. Зокрема, на якість снарядів.

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У снарядах проблеми з порохом

Російські військкори, які повідомляють про ситуацію на фронті, розповіли, що окупанти бідкаються на якість, а також кількість пороху у снарядах від КНДР.

Так, у телеграм-каналі "Grey Zone", близький до ПВК "Вагнера", пишу, що загарбники називають іранські снаряди "непоганими", натомість "проклинають" північнокорейські.

У дописі пишуть, що російські бійці "у кращому випадку" використовують ці снаряди, щоб працювати по планових цілях. У такому випадку "точність і вихід снаряда має найменшу важливість", кажуть окупанти.

Що стосується північнокорейських реактивних снарядів, то летять вони, за словами артилеристів, чи не вдвічі менше за дальністю, ніж, наприклад, наші,

– додав автор каналу.

Але це ще не все, телеграм-канал "Портфель Генштаба" пише, що російські бійці нарікають на "недольоти" та "перельоти" снарядів з КНДР. Бідкаються, що боєприпаси летять повз ціль. Вони пояснюють це тим, що заряд пороху у гільзах часто відрізняється від того, про який заявляють.

У цьому випадку теж нахвалюють іранські снаряди. Мовляв, вони летять "дуже добре". Правда, залишають сліди кіптяви, від яких окупантам доводиться чистити бійчик зброї.

Олексій Ларкін, співробітник проєкту WarGonzo, заявив, що снаряди з Північної Кореї – "абсолютний кал". Водночас він розповів, кому варто подякувати, якщо боєприпас не долетів і впав на голову російському загарбникові. За його словами, слова вдячності у такому випадку варто буде адресувати "напівголодним корейським підліткам, які зібрали його за миску рису".

Навряд чи напівголодні пхеньянські робітники можуть зробити ультрасучасну вундервафлю, якщо вони не в змозі зібрати простенький снаряд для гармати,

– підкреслює Ларкін.

Росія отримала мільйон снарядів

На цьому зробив акцент військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 Каналу. Він зазначив, що турне Сєргєя Шойгу по Далекому Сходу дало свої результати. А їздив він тому, що Росія намагалася розв'язати свій снарядний голод.

Паралельно з отриманням снарядів від КНДР, Росія збільшує власне виробництво. Втім, якщо повернутися до боєприпасів з Північної Кореї, то їхня якість, підкреслив Жданов, така собі.

За словами експерта, наразі обговорюється передача ще близько 500 тисяч боєприпасів. Водночас слід розуміти, що ворог здатний виготовляти мільйон снарядів та ще кілька мільйонів зберігаються на його складах.