Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов, зауваживши, що турне міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу по Далекому Сходу дало свої результати – Північна Корея передала країні-агресору мільйон боєприпасів.

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Як Росія долає снарядний голод

На досягнутому Кремль не зупиниться, тому й далі домовлятиметься з КНДР про передачу снарядів. Як зазначив військовий експерт, зараз іде мова про передачу ще близько 500 тисяч боєприпасів. До того ж росіяни здатні виготовляти мільйон снарядів й ще декілька мільйонів у противника є на складах.

Росіяни зменшили обсяги використання артилерії, але снарядного голоду на сьогодні не відчувають,

– мовив Жданов.

Він також уточнив, що якість виробництва боєприпасів у Росії не падає. Країна-агресор досі використовує технології, які були ще з радянських часів. На жаль, російські технології навіть покращуються. Адже, китайські поставки до Росії важливого класу сучасних верстатів зросли вдесятеро з моменту повномасштабного вторгнення.

А от з якістю північнокорейських боєприпасів дійсно величезна проблема,

– наголосив військовий експерт.

Насамперед снаряди з КНДР не відповідають заявленим характеристикам. Для них потрібні окремі таблиці для визначення даних для стрільби. Виробництво й зберігання боєприпасів теж проводиться неналежним чином, що навіть спричиняє розрив у каналі ствола артилерійських систем.

"Нам це на руку й допомагає. Через низьку якість снарядів падає точність", – додав Жданов.

Співпраця Росії з КНДР