Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов, зауваживши, що турне міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу по Далекому Сходу дало свої результати – Північна Корея передала країні-агресору мільйон боєприпасів.
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Як Росія долає снарядний голод
На досягнутому Кремль не зупиниться, тому й далі домовлятиметься з КНДР про передачу снарядів. Як зазначив військовий експерт, зараз іде мова про передачу ще близько 500 тисяч боєприпасів. До того ж росіяни здатні виготовляти мільйон снарядів й ще декілька мільйонів у противника є на складах.
Росіяни зменшили обсяги використання артилерії, але снарядного голоду на сьогодні не відчувають,
– мовив Жданов.
Він також уточнив, що якість виробництва боєприпасів у Росії не падає. Країна-агресор досі використовує технології, які були ще з радянських часів. На жаль, російські технології навіть покращуються. Адже, китайські поставки до Росії важливого класу сучасних верстатів зросли вдесятеро з моменту повномасштабного вторгнення.
А от з якістю північнокорейських боєприпасів дійсно величезна проблема,
– наголосив військовий експерт.
Насамперед снаряди з КНДР не відповідають заявленим характеристикам. Для них потрібні окремі таблиці для визначення даних для стрільби. Виробництво й зберігання боєприпасів теж проводиться неналежним чином, що навіть спричиняє розрив у каналі ствола артилерійських систем.
"Нам це на руку й допомагає. Через низьку якість снарядів падає точність", – додав Жданов.
Співпраця Росії з КНДР
- У грудня 2023 року КНДР поставила у Росію тисячі контейнерів з різним приладдям та мільйоном боєприпасів. Це озброєння країна-агресор використовуватиме для війни проти України.
- Генеральний прокурор України Андрій Костін підтвердив використання Росією озброєння КНДР. Згідно з результатами попередньої науково-технічної експертизи, росіяни 2 січня вдарили по Харкову північнокорейською ракетою.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що факт співпраці між Росією і Північною Кореєю є беззаперечним. За його словами, окупанти отримали від КНДР не лише балістичні ракети, але й інше озброєння.