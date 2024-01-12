Ці держави теж отримують свою вигоду від продажу зброї. Таку думку 24 Каналу висловив полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, додавши, що саме в такий спосіб наживаються автократичні режими.

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Путіну потрібна перерва у бойових діях

Російський диктатор фактично потрапив у залежність. Війна з Україною стала затяжною й триває вже 10 років. За словами військового експерта, жодна країна не може забезпечувати оборонні й наступальні дії лише завдяки своїм власним ресурсам.

Ймовірно, у Росії закінчилися запаси на складах за деякими позиціями. Тому країна-агресорка відчуває дефіцит, який неможливо поповнити, не зупинивши бойові дії.

Ось чому Владімір Путін у закритому режимі на колінах випрошує нас і наших союзників зупинити бойові дії. Йому потрібно поповнити запаси. Інакше він увійде в режим "робота з коліс", який означає, що використовується стільки, скільки виробляється. Цього буде недостатньо,

– зауважив Роман Світан.

Саме тому Кремль звертається до своїх "партнерів", які перебувають з ним на "вісі зла". Мовиться про Китай, Північну Корею, Іран, Білорусь. Ці країни можуть допомогти Путіну з деякими позиціями у найближчому майбутньому.

Те, що постачає КНДР та Іран не є безплатним. Росія купує це за гроші або за передачу своїх технологій. Також ці країни отримали змогу проводити випробування своєї зброї у бойових умовах. Вбиваючи українців, вони випробовують зброю та намагаються її покращити,

– розповів Світан.

Як КНДР та Іран допомагають Росії