Ці держави теж отримують свою вигоду від продажу зброї. Таку думку 24 Каналу висловив полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, додавши, що саме в такий спосіб наживаються автократичні режими.
До теми Які балістичні ракети КНДР загрожують українським містам і чи може ППО їх перехоплювати
Путіну потрібна перерва у бойових діях
Російський диктатор фактично потрапив у залежність. Війна з Україною стала затяжною й триває вже 10 років. За словами військового експерта, жодна країна не може забезпечувати оборонні й наступальні дії лише завдяки своїм власним ресурсам.
Ймовірно, у Росії закінчилися запаси на складах за деякими позиціями. Тому країна-агресорка відчуває дефіцит, який неможливо поповнити, не зупинивши бойові дії.
Ось чому Владімір Путін у закритому режимі на колінах випрошує нас і наших союзників зупинити бойові дії. Йому потрібно поповнити запаси. Інакше він увійде в режим "робота з коліс", який означає, що використовується стільки, скільки виробляється. Цього буде недостатньо,
– зауважив Роман Світан.
Саме тому Кремль звертається до своїх "партнерів", які перебувають з ним на "вісі зла". Мовиться про Китай, Північну Корею, Іран, Білорусь. Ці країни можуть допомогти Путіну з деякими позиціями у найближчому майбутньому.
Те, що постачає КНДР та Іран не є безплатним. Росія купує це за гроші або за передачу своїх технологій. Також ці країни отримали змогу проводити випробування своєї зброї у бойових умовах. Вбиваючи українців, вони випробовують зброю та намагаються її покращити,
– розповів Світан.
Як КНДР та Іран допомагають Росії
- У ГУР мають факти того, що Північна Корея передає Росії зброю. Мовиться про міни, артилерійські снаряди, боєкомплект. Відтак співпрацю Росії та КНДР неможливо заперечити. Також триває збір даних щодо постачання Кремлю балістичних ракет.
- Україна отримала попередні результати, відповідно до яких Росія 2 січня 2024 року обстріляла Харків ракетами КНДР. Докази з'явилися після проведення науково-технічної експертизи. Також експерти з'ясовують походження інших уламків, зокрема тих, які виявили на Одещині.
- Іран та Росія могли домовитись про передачу дронів та ракет. У Повітряних силах зауважили, що наразі ці факти не підтверджені, але співпраця двох країн є загальновідомою. Постачання балістики стане викликом для України, адже її можна збивати лише спеціальними засобами, як Patriot.