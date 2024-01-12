Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов, заметив, что турне министра обороны России Сергея Шойгу по Дальнему Востоку дало свои результаты – Северная Корея передала стране-агрессору миллион боеприпасов.

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Как Россия одолевает снарядный голод

На достигнутом Кремль не остановится, потому и дальше будет договариваться с КНДР о передаче снарядов. Как отметил военный эксперт, сейчас речь идет о передаче еще около 500 тысяч боеприпасов. К тому же россияне способны производить миллион снарядов и еще несколько миллионов у противника есть на складах.

Россияне уменьшили объемы использования артиллерии, но снарядного голода на сегодняшний день не чувствуют,

– сказал Жданов.

Он также уточнил, что качество производства боеприпасов в России не снижается. Страна-агрессор до сих пор использует технологии, которые были еще с советских времен. К сожалению, российские технологии даже улучшаются. Ведь китайские поставки в Россию важного класса современных станков выросли в десять раз с момента полномасштабного вторжения.

А вот с качеством северокорейских боеприпасов действительно огромная проблема,

– подчеркнул военный эксперт.

В первую очередь снаряды из КНДР не соответствуют заявленным характеристикам. Для них требуются отдельные таблицы для определения данных для стрельбы. Производство и хранение боеприпасов тоже производится ненадлежащим образом, что даже влечет за собой разрыв в канале ствола артиллерийских систем.

"Нам это на руку и помогает. Из-за низкого качества снарядов падает точность", – добавил Жданов.

Сотрудничество России с КНДР