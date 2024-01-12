Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов, заметив, что турне министра обороны России Сергея Шойгу по Дальнему Востоку дало свои результаты – Северная Корея передала стране-агрессору миллион боеприпасов.
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Как Россия одолевает снарядный голод
На достигнутом Кремль не остановится, потому и дальше будет договариваться с КНДР о передаче снарядов. Как отметил военный эксперт, сейчас речь идет о передаче еще около 500 тысяч боеприпасов. К тому же россияне способны производить миллион снарядов и еще несколько миллионов у противника есть на складах.
Россияне уменьшили объемы использования артиллерии, но снарядного голода на сегодняшний день не чувствуют,
– сказал Жданов.
Он также уточнил, что качество производства боеприпасов в России не снижается. Страна-агрессор до сих пор использует технологии, которые были еще с советских времен. К сожалению, российские технологии даже улучшаются. Ведь китайские поставки в Россию важного класса современных станков выросли в десять раз с момента полномасштабного вторжения.
А вот с качеством северокорейских боеприпасов действительно огромная проблема,
– подчеркнул военный эксперт.
В первую очередь снаряды из КНДР не соответствуют заявленным характеристикам. Для них требуются отдельные таблицы для определения данных для стрельбы. Производство и хранение боеприпасов тоже производится ненадлежащим образом, что даже влечет за собой разрыв в канале ствола артиллерийских систем.
"Нам это на руку и помогает. Из-за низкого качества снарядов падает точность", – добавил Жданов.
Сотрудничество России с КНДР
- В декабре 2023 года КНДР поставила в Россию тысячи контейнеров с разными принадлежностями и миллионом боеприпасов. Это вооружение страна-агрессор будет использовать для войны против Украины.
- Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подтвердил использование Россией вооружения КНДР. Согласно результатам предварительной научно-технической экспертизы, россияне 2 января ударили по Харькову северокорейской ракетой.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что факт сотрудничества между Россией и Северной Кореей является бесспорным. По его словам, оккупанты получили от КНДР не только баллистические ракеты, но и другое вооружение.