Водночас по ворожих цілях, які окупанти запустили під час атаки, відпрацювала наша протиповітряна оборона. Зокрема, вдалося знищити 13 ракет різних типів.

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Що вдалося збити нашим захисникам

Повітряні сили розповіли, що вночі 15 лютого 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М" або північнокорейськими – KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.

Усього зафіксовано пуски 26 ракет різних типів:

12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс – Росія);

6 балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23 (Воронезька область – Росія);

2 крилаті ракети "Калібр" (Новоросійськ – Росія);

4 керовані авіаційні ракети Х-59 (тимчасово окупована Запорізька область, Курська область – Росія);

2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська область – Росія).

Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів,

– зазначили у Повітряних силах.

Зокрема, нашим захисникам вдалося знищити:

8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;

2 крилаті ракети "Калібр";

2 керовані авіаційні ракети Х-59.



Повітряні сили знищили 13 ворожих цілей / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Якою була чергова масована атака Росії на Україну