Водночас по ворожих цілях, які окупанти запустили під час атаки, відпрацювала наша протиповітряна оборона. Зокрема, вдалося знищити 13 ракет різних типів.

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Що вдалося збити нашим захисникам

Повітряні сили розповіли, що вночі 15 лютого 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М" або північнокорейськими – KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.

Усього зафіксовано пуски 26 ракет різних типів:

  • 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс – Росія);
  • 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23 (Воронезька область – Росія);
  • 2 крилаті ракети "Калібр" (Новоросійськ – Росія);
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (тимчасово окупована Запорізька область, Курська область – Росія);
  • 2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська область – Росія).

Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів,
– зазначили у Повітряних силах.

Зокрема, нашим захисникам вдалося знищити:

  • 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;
  • 2 крилаті ракети "Калібр";
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

ППО збила 13 ракет 15 лютого
Повітряні сили знищили 13 ворожих цілей / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Якою була чергова масована атака Росії на Україну

  • Російська армія 15 лютого близько 4:20 запустила ракети зі своїх стратегічних бомбардувальників Ту-95 по Україні. Через це повітряна тривога лунала по всіх областях нашої держави.
  • Згодом вибухи пролунали у Києві та області. Тоді повідомляли про роботу ППО по ворожих цілях.
  • Гучно також було у Запоріжжі та Дніпрі. До цього Повітряні сили попереджали про рух ворожих ракет на ці міста.
  • Вибухи також кілька разів лунали й у Львові. За попередніми даними, окупанти могли запустити на місто щонайменше 4 ракети.
  • Водночас у Київській міській військовій адміністрації розповіли, що всі ворожі ракети, які летіли на Київ, вдалося знищити. Для повітряного нападу ворог запустив ракети різних типів, які намагалися атакувати з кількох напрямків.