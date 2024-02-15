Там працювали системи та засоби ППО. Українські захисники влучно відпрацювали й знищили усі ракети, якими ворог намагався атакувати.
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Київ намагалися атакувати з різних напрямків
Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що окупанти намагалися завдати комбінованого удару по Києву. Для цього ворог запустив ракети різних типів, які намагалися атакувати з кількох напрямків.
Повітряна тривога тривала понад 2 години. Працювали системи ППО й українські захисники успішно відбили ворожу атаку.
Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. Силами й засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені. (Точну кількість та тип ракет очікуйте у звітах Повітряних Сил),
– повідомив Попко.
За оперативною інформацією – в столиці без жертв та руйнувань. Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі. Попко також подякував воїнам ППО за відмінну роботу.
Ворог атакував різні області
- Окрім Києва, ворог також прицільно атакував західні області України. Там пролунали вибухи й, на жаль, вже відомо про руйнування.
- Так, вибухи пролунали у Львові, Хмельницькій та Івано-Франківській області. Відомо, що у Львові було влучання у місті. Мер Андрій Садовий повідомив, що у кількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна. Наразі інформація про постраждалих не надходила.
- Росія також направила ракети на Дніпро та Запоріжжя – там також пролунали вибухи. На жаль, на Запоріжжі також відомо про руйнування. Під ворожим прицілом опинився інфраструктурний об'єкт. Відомо щонайменше про одну постраждалу людину.