В то же время по вражеским средствам поражения, которые оккупанты запустили во время атаки, отработала наша противовоздушная оборона. В частности, удалось уничтожить 13 ракет различных типов.

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Что удалось сбить нашим защитникам

Представители Воздушных сил рассказали, что ночью 15 февраля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования – "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М" или северокорейскими – KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300, управляемыми авиационными ракетами Х-59.

Всего зафиксированы пуски 26 ракет различных типов:

  • 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Т-95мс (Энгельс, Россия);
  • 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (Воронежская область, Россия);
  • 2 крылатые ракеты "Калибр" (Новороссийск, Россия);
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (временно оккупированная Запорожская область; Курская область, Россия);
  • 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (Белгородская область, Россия).

Силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ракет различных типов,
– отметили в Воздушных силах.

В частности, нашим защитникам удалось уничтожить:

  • 8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;
  • 2 крылатые ракеты "Калибр";
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

ПВО сбила 13 ракет 15 февраля
Воздушные силы уничтожили 13 вражеских целей / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Какой была очередная массированная атака России на Украину

  • Российская армия 15 февраля около 4:20 запустила ракеты из своих стратегических бомбардировщиков Ту-95 по Украине. Из-за этого воздушная тревога раздавалась по всем областям нашего государства.
  • Позже взрывы прогремели в Киеве и области. Тогда сообщали о работе ПВО по вражеским целям.
  • Грохот также был в Запорожье и Днепре. До этого Воздушные силы предупреждали о движении вражеских ракет на эти города.
  • Несколько раз взрывы раздавались и во Львове. По предварительным данным, оккупанты могли запустить на город по меньшей мере 4 ракеты.
  • В то же время в Киевской городской военной администрации рассказали, что все вражеские ракеты, которые летели на Киев, удалось уничтожить. Для воздушного нападения враг запустил ракеты различных типов, которые пытались атаковать с нескольких направлений.