Об этом в эфире телеканала "Киев24" рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она добавила, что сейчас все данные по атаке уточняются.

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Атаковал ли враг "Калибрами"

По предварительной информации, есть данные о том, что, вероятно, были и пуски из акватории Черного моря. Возможно, был задействован "Адмирал Макаров", который ночью вышел на боевое дежурство, и до сих пор находится в акватории. Однако необходимо дождаться выводов экспертов и противовоздушной обороны, которые отслеживали движение ракет,

– сообщила Гуменюк.

Она пояснила, что аналогом "Калибра" является крылатая ракета типа "Искандер-К". Она выпускается с суши и очень похожа и по траектории движения, и по последствиям, к которым может привести попадание.

"Когда будет уже известно окончательно, тогда и будем говорить, что было запущено, с какого направления и какие имело последствия", – отметили в ОК "Юг".

К слову, о применении ракет типа "Калибр" сообщали в сети мониторинговые телеграм-каналы. Согласно их сообщениям, крылатыми ракетами пытались атаковать Днепропетровскую и Кировоградскую области.

Враг массированно атаковал Украину 15 февраля