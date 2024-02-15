Про це в ефірі телеканалу "Київ24" розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Вона додала, що наразі всі дані щодо атаки уточнюються.

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Чи атакував ворог "Калібрами"

За попередньою інформацією, є дані про те, що, ймовірно, були й пуски з акваторії Чорного моря. Можливо, був задіяний "Адмірал Макаров", який вночі вийшов на бойове чергування, і досі знаходиться в акваторії. Однак необхідно дочекатися висновків експертів та протиповітряної оборони, які відстежували рух ракет,

– повідомила Гуменюк.

Вона пояснила, що аналогом "Калібру" є крилата ракета типу "Іскандер-К". Вона випускається з суходолу й дуже схожа і за траєкторією руху, і за наслідками, до яких може призвести влучання.

"Коли буде вже відомо остаточно, тоді й будемо говорити, що було запущено, з якого напрямку і які мало наслідки", – наголосили в ОК "Південь".

До слова, про застосування ракет типу "Калібр" повідомляли у мережі моніторингові телеграм-канали. Згідно з їхніми повідомленнями, крилатими ракетами намагалися атакувати Дніпропетровську та Кіровоградську області.

Ворог масовано атакував Україну 15 лютого