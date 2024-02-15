Страна-агрессор провела комбинированную атаку 15 февраля. Россия применила ракеты различных типов.

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Детали атаки по Украине

Российские самолеты ТУ-95мс ночью полетели к пусковым рубежам и утром атаковали Украину ракетами. Предварительно, в этот раз была только одна волна ракет.

По предварительным и неофициальным данным от мониторинговых каналов, Россия могла атаковать Украину крылатыми ракетами с самолетов ТУ-95мс, "Калибрами" с Черного моря, баллистикой типа "Искандер-М" и управляемыми авиационными ракетами типа Х-59 с тактической авиации.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российская авиация нанесла удары по Украине из района Энгельса. Также из района Новороссийска вражеский фрегат выпустил два "Калибра".

Кроме этого, Игнат допустил применение противником сегодня северокорейских ракет KN-23, обломки которых ранее уже были найдены и задокументированы в Украине. Однако тип ракеты можно определить на 100% только после выявления соответствующих доказательств.

К слову, Польша в этот четверг поднимала в небо боевую авиацию из-за массированной ракетной атаки России по Украине.

Сколько ракет сбили

Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия атаковала Украину утром 15 февраля 26 ракетами. Украинские защитники уничтожили 13 из них. Силы ПВО сбили 8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 2 ракеты типа "Калибр", 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и одну баллистическую ракету "Искандер-М".

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в разговоре с 24 каналом объяснил, почему удалось сбить только половину российских ракет.

Из всего 26 всех ракет было уничтожено 13. Такой результат понятен, потому что большое количество сегодняшних ракет атаковали по баллистической траектории. В частности, 6 баллистических, также С-300,

– отметил он.

Киевщина

В столице, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Глава КГВА Сергей Попко сообщил, что разрушений, по оперативной информации, тоже удалось избежать. Он заявил, ПВО сбила все российские ракеты, которые летели на Киев.

В частности, ракеты различного типа враг направил и на Киев. Они заходили на город с разных направлений. Воздушная тревога в столице продолжалась более 2 часов. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские ракеты, которые летели на Киев, были уничтожены,

– написал Попко.

Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что одна из сбитых российских ракет упала возле села Буда-Бабинецкая Бучанской общины недалеко от Киева. На месте падения образовалась огромная воронка. По его словам, в результате российской утренней атаки повреждены 5 частных домов.

Из-за падения обломков выбиты окна, повреждена крыша. Самое главное – обошлось без жертв, к счастью,

– отметил городской голова.

Он заверил, что горсовет будет содействовать в помощи людям, подвергшимся российскому террору. Специальная комиссия обследует поврежденные дома жителей общины в течение 15 февраля.

Львовская область

Андрей Садовый подтвердил, что есть попадание по Львову. В нескольких домах на улице Научной выбило окна взрывной волной. По его словам, также задело школу.

По предварительной информации, на наш регион летело более 10 ракет. ПВО хорошо отработали эту атаку, но все же имеем одно попадание в объект инфраструктуры,

– сказал городской голова.

Садовый заявил, что автобусы временно будут курсировать по улице Владимира Великого, а трамвай будет ездить без изменений.

В настоящее время известно о 3 пострадавших во Львове. По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, у двух людей резаные раны, им оказали на месте медицинскую помощь. Еще одного мужчину с гематомой надбровной области госпитализировали. Все трое людей – жители жилых домов, пострадавшие от взрывной волны.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий уточнил, что на улице Научной без части окон остались 16 жилых домов. Также получили повреждения припаркованные рядом с ними машины. Эту улицу временно перекрыли для движения транспорта.

Позже Козицкий добавил, что на улице Научной российская ракета также попала в землю неподалеку от жилых домов. Из-за этого повреждены окна в жилых пятиэтажках и девятиэтажках и в центре занятости.

В эфире телемарафона глава Львовской ОВА Максим Козицкий объяснил, что Россия предварительно атаковала Львов двумя "Калибрами". Одна ракета влетела в небольшую электрическую подстанцию в одном из жилых кварталов, после чего на этом объекте произошел пожар.

Министерство энергетики сообщило, из-за вражеской атаки во Львове получили повреждения несколько объектов оператора системы распределения. Также был обесточен объект инфраструктуры. Однако утренний массированный ракетный обстрел не привел к критическому влиянию на работу энергообъектов.

Впоследствии во Львовской ОВА сообщили, что в результате ракетного обстрела полностью уничтожена электроподстанция.

"Было попадание в электроподстанцию во Львове. Из-за этого начался пожар на площади ориентировочно 150 квадратных метров. Его тушили в течение двух часов. Над этим работали 29 пожарных, привлекали 6 единиц техники. Подстанция полностью уничтожена", – сообщил Максим Козицкий.

По данным ОВА, по состоянию на сейчас информации о погибших и пострадавших на этом объекте нет.

Днепропетровская область

Утром 15 февраля жители Днепра слышали несколько взрывов. Мониторинговые каналы писали, что захватчики могли атаковать город баллистикой.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил о прилетах в Днепровском районе. По его словам, оккупанты повредили объект инфраструктуры. Однако есть и хорошие новости.

ПВО сбило над областью две ракеты. Их приземлили в Никопольском и Новомосковском районах,

– написал Лысак.

Он добавил, что никто не пострадал.

Также Лысак заявил, что поздно вечером 14 февраля оккупанты дважды обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии. Под вражеским ударом оказались Марганец и Мировская община. К счастью, в результате этой атаки в Никопольском районе нет погибших и пострадавших.

Запорожье

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что оккупанты попали по объекту инфраструктуры областного центра.

Предварительно – попадание по объекту инфраструктуры Запорожья. Один человек ранен, информация о других пострадавших уточняется,

– сказал Федоров.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев позже уточнил, что пострадали 4 человека. Также он сообщил о повреждении учебного заведения, помещения объекта торговли и многоквартирных домов. На местах работают соответствующие службы.

Хмельницкая область

Жители Хмельницкой области тоже слышали взрывы.

На странице Хмельницкой ОВА сообщили о поврежденных в результате ракетного обстрела гражданских объектах.

Сегодня утром враг снова нанес массированный удар по Украине. На Хмельнитчине есть повреждения гражданских объектов,

– говорится в сообщении.

Впоследствии первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что во время воздушной тревоги силы ПВО уничтожили воздушную вражескую цель над областью. В результате сбития произошло возгорание частного дома.

Известно о трех пострадавших: мужчина 1992 года рождения и женщина 1971 года рождения. По данным ОВА, их состояние средней тяжести.

Чиновник проинформировал, что также женщина 1939 года рождения находилась в шоковом состоянии. Ее доставили в учреждение здравоохранения.

Ивано-Франковская область

Сегодня утром было шумно и в Ивано-Франковской области.

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук заявила, что ПВО сбила вражескую цель на территории области. Вследствие падения обломков произошло незначительное возгорание кровель хозяйственных построек, однако спасатели оперативно ликвидировали пожар. По ее словам, к счастью, обошлось без жертв и значительных разрушений.

Полтавщина

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил о попадании в складское помещение в Миргородском районе. Из-за российской атаки произошел пожар на площади в 100 квадратных метров. К счастью, жертв и пострадавших в Полтавской области нет.