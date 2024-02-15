Перший вибух у Львові пролунав орієнтовно о 6:33. Вороги запустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.
Дивіться також У Києві та області лунають вибухи: працює ППО, ракети маневрують
Що відомо про вибухи у Львові
Львів. Дуже гучно. Нічого не знімаємо. Ніде не викладаємо. Працює ППО,
– закликав Максим Козицький орієнтовно о 6:35.
Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що станом на 6:35 у Львові чутно знову звуки вибухів.
Загроза досі зберігається. Будьте як мінімум в коридорі!
– закликав посадовець.
Станом на 6:37 у місті зберігається повітряна тривога.
Повітряні сили ЗСУ написали орієнтовно о 6:38, що ракети перебувають на Львівщині та Хмельниччині. Вони постійно змінюють курс.
Орієнтовно о 6:42 у місті знову пролунали вибухи.
Станом на 6:44 у межах міста знову зафіксували ракету. Повітряні сили ЗСУ закликали людей перебувати в укриттях цивільного захисту.
Вже орієнтовно о 7:10 у місті пролунав відбій повітряної тривоги.