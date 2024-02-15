Перший вибух у Львові пролунав орієнтовно о 6:33. Вороги запустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.

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Що відомо про вибухи у Львові

Львів. Дуже гучно. Нічого не знімаємо. Ніде не викладаємо. Працює ППО,

– закликав Максим Козицький орієнтовно о 6:35.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що станом на 6:35 у Львові чутно знову звуки вибухів.

Загроза досі зберігається. Будьте як мінімум в коридорі!

– закликав посадовець.

Станом на 6:37 у місті зберігається повітряна тривога.

Повітряні сили ЗСУ написали орієнтовно о 6:38, що ракети перебувають на Львівщині та Хмельниччині. Вони постійно змінюють курс.

Орієнтовно о 6:42 у місті знову пролунали вибухи.

Станом на 6:44 у межах міста знову зафіксували ракету. Повітряні сили ЗСУ закликали людей перебувати в укриттях цивільного захисту.

Вже орієнтовно о 7:10 у місті пролунав відбій повітряної тривоги.

Зверніть увагу! Андрій Садовий повідомив, що у Львові є влучання. За попередньою інформацією, у декількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна. Інформації про потерпілих поки немає.