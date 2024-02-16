Так, генпрокурор Украины Андрей Костин назвал количество баллистических ракет северокорейского производства, которые Москва выпустила по нашему государству.

Дивіться також Це дійсно може бути проблемою: яка ключова загроза від північнокорейських ракет

Более двух десятков

По данным прокуратуры, противник при обстреле использовал по меньшей мере 24 ракеты из КНДР, вероятно, Kn-23/24.

Установлено, что в период с 30 декабря 2023 года по 7 февраля 2024 года оккупанты нанесли по меньшей мере 12 ударов по семи регионам Украины этим типом баллистики, а именно по Запорожью, Киеву, Харькову, Кировоградщине, Полтавщине, Донецкой области и Днепропетровщине.

В результате этих атак погибли 14 мирных граждан, а еще более 70 получили ранения.

Больше северокорейской баллистики Россия применила во время атаки 7 февраля 2024 года, ударив сразу 5 такими ракетами по трем городам – Киеву, Павлограду и Харькову.

В то же время наибольшее количество жертв ракета из КНДР повлекла за собой при обстреле Харькова 2 января. Тогда погибли три человека.

В чем разница баллистики из КНДР и России

В Украине соответствующие институции уже изучили обломки и места попадания ракет и сделали выводы о том, что они происходят из КНДР.

Эти ракеты имеют разные маркировочные номера, на них есть символы, которые могут свидетельствовать о корейском происхождении. Также характер и объем разрушений (размер воронки, впечатляющее действие), особенность траектории полета были разными. То есть эти ракеты имеют больший диаметр, чем аналогичные модели российского и советского происхождения.

– объяснил генпрокурор.

Также Костин отметил, что Kn-23/24 содержат взрывчатку мощностью 500-1000 килограмм в тротиловом эквиваленте. Дальность этих ракет достигает 650 километров. Как правило, россияне били ими из Воронежской области России.

Точность ракет с КНДР тоже вызывает сомнения. Только два из выпущенных 24 попали в цель – НПЗ в Кременчуге и технической территории аэродрома "Канатово". Остальные либо взорвались в воздухе, либо попали по жилым кварталам.

В чем опасность баллистики из Северной Кореи

Заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь объяснил, что КН-23, которой Россия ударила по Украине, в том числе 15 февраля, – баллистическая ракета. Их тяжело сбивать. Это делать на сегодняшний день способны только ЗРК Patriot.

Самусь подчеркнул, что в случае, если КНДР начнет массово передавать эти ракеты России, это может быть реальной проблемой для Украины, поскольку у нее нет достаточного количества систем Patriot, которые могли бы закрывать всю территорию.