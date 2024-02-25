Війна Росії проти України – це війна, де багато чого відбувається вперше. Про це на форумі "Україна. Рік 2024" заявив міністр оборони Рустем Умєров, передає 24 Канал.
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Досвід України стане фундаментом створення нової світової архітектури безпеки
Міністр оборони Рустем Умєров наголосив у своїй промові, що війна Росії проти України сьогодні – це найбільша війна з часів Другої світової.
Умєров зазначив, "маємо лінію фронту протяжністю 3200 кілометрів, маємо інтенсивні бойові дії на лінії фронту протяжністю 1200 кілометрів".
За словами міністра оборони, на сьогодні Україна – єдина країна, яка не тільки має безпрецедентний досвід використання світового озброєння на полі бою, а Україна є єдиною країною, яка має унікальне знання про особливості ведення війни російською армією на полі бою.
Крім цього, Умєров зауважив, що є розуміння ворожих тактик, стратегій, та відомо про їхні сильні та слабкі сторони. "Ми збираємо досвід з поля бою, проводимо аналіз, розробляємо рекомендації виробникам", – наголосив Умєров.
Він зазначив, що саме в Україні відстань від конструкторського бюро до бойового застосування на полі бою є найкоротшою в світі. Умєров наголосив, що "працюємо, щоб вона була ще коротшою".
Міністр також нагадав, що на останньому засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони ухвалили рішення про створення спільного Центру аналізу підготовки та освіти. Це – перша спільна інституція Альянсу та України.
Наше знання та досвід стануть фундаментом створення нової світової архітектури безпеки,
– наголосив Умєров.
Війна, в якій багато чого відбувається "вперше"
Міністр оборони України Рустем Умєров наголосив, що війна Росії проти України – це війна, де багато чого відбувається вперше. За його словами, це перша війна з такою кількістю ракет, запущених проти мирних міст.
Умєров зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад 8 тисяч ракет.
Це війна, де вперше збили "Кинджали. Слава українським воїнам. Це війна, де вперше знищують потужний флот ворога дронами. Це взагалі перша війна дронів. Це перша війна зі смартфонами в руках, де окрім конвенційних засобів, ми щодня боремося в гібридній інформаційній війні. Це перша війна такого масштабу зі швидкістю оприлюднення інформації в кілька хвилин, з сотнями і тисячами джерел комунікації, анонімних джерел інформації, безпрецедентної пропаганди та інформаційних атак,
– наголосив міністр оборони.
Русем Умєров зазначив, що "наша зброя в інформаційній війні – правда і наша мета донести її світу".
Форум "Україна․ Рік 2024": останні новини
- Нагадаємо, 25 лютого, до роковин повномасштабного вторгнення Росії проходить конференція "Україна. Рік 2024", на якому військово-політичне керівництво країни представить бачення ключових напрямів розвитку держави на наступний рік.
- Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що план воєнних дій на 2024 рік є "потужним" і дасть результат.
- Голова МВС Ігор Клименко зазначив, що 5,5 мільярда доларів – саме на таку суму від початку вторгнення Україна знищила або уразила ворожої техніки.
- Під час форуму виступив і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він наголосив, що "стиль нашої війни сьогодні – винаходити такі продукти, які змінюватимуть ситуацію на полі бою". За його словами, "тільки FPV-дронів у цьому році буде понад мільйон. Також розвідувальні літаки, коптери, човни, РЕБ... Цього всього буде в цьому році більше"