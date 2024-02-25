Про це на форумі "Україна. Рік 2024" заявив міністр оборони Рустем Умєров. Він наголосив, що нині країна намагається зробити усе можливе й неможливе, щоб здійснити прорив, передає 24 Канал.

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План дій дасть результат у 2024 році

У неділю, 25 лютого, стартував форум "Україна. Рік 2024". Першим виступив на ньому міністр оборони України Рустем Умєров. У своїй промові він заявив, що війна в Україні – це найбільша війна з часів Другої світової. Водночас міністр наголосив, що Україна має план дій на 2024 рік і робить усе можливе й неможливе, щоб здійснити прорив.

Всі кажуть, що краще за наші дії говорять наші результати. Ми робимо все можливе і неможливе, щоб зробити прорив. План 2024 вже є. Ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний, він дає не тільки надію, але й дасть результат у 2024 році,

– заявив Умєров.

Міністр також зауважив, що лінія фронту в Україні наразі складає 3200 кілометрів, а інтенсивні бойові дії ведуть на протяжності 1200 кілометрів. Тому він подякував кожному захиснику та захисниці, які наближають досягнення мети.

Україна має ракету, яка вражає цілі на відстані до 700 кілометрів

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін на форумі розповів, що Україна має ракету, що здатна вражати цілі на відстані до 700 кілометрів.

Найважливіша програма для нашої країни – це ракетна програма, але про неї я скажу не більше, ніж президент. У нас з'явилась далекобійна зброя, яка вразила ціль на 700 кілометрів,

– заявив Камишін.

Він також додав, що Україна продовжує нарощувати власне виробництво зброї. Зокрема, вдалося збільшити виробництво власних боєприпасів, серед яких – артилерійські. Камишін також заявив, що у 2024 році на полі бою з'являться наземні дрони. Мовиться про роботизовані системи, які застосовуватимуть проти окупантів.