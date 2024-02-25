Вони заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках їх відповідальності. Про це Головнокомандувач повідомив на своїй сторінці у фейсбук.

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Сирський й Умєров відвідали передові командні пункти на фронті

Ворог здійснює регулярні штурми позицій наших військ. Обстановка складна на багатьох напрямках, потребує постійного контролю,

– пише Сирський.

За словами головнокомандувача ЗСУ, під час візиту було ретельно проаналізовано ситуацію й обговорено подальші кроки. Зокрема, щодо потенціалу маневреної й позиційної оборони, а також підсилення окремих ділянок.

Також Олександр Сирський наголосив на важливості координації і належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, збереженні життя наших військовослужбовців та військовослужбовиць.

"Поспілкувалися з командирами бригад та окремих батальйонів щодо стану справ на місцях. Проаналізували проблеми, які не мають системного характеру. Невідкладно ухвалив рішення задля покращення боєздатності, стійкості та управління. Попри складну ситуацію, наші воїни мужньо утримують рубежі й позиції. Ворог несе непоправні втрати", – підсумував Головнокомандувач ЗСУ.

Аудит Сил оборони: що відомо

Нещодавно, 23 лютого, стало відомо, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проводить аудит Сил оборони. Так, відповідно до його результатів, визначать "внутрішній резерв" української армії.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав, що під час аудиту вже виявили цілі підрозділи Сил оборони, які за два роки повномасштабної війни "жодного разу не були на фронті". Народний обранець зазначив, що кількість таких військових обчислюється тисячами.

За словами Арахамії, вони вже отримали накази й готуються відправитися на фронт для підсилення чи підміни. Він наголосив, що "вже умовно знайдено 8000 людей, які просто прикомандировані до Генерального штабу і не воювали… За результатами завершення аудиту, я вважаю, що цифра буде набагато більшою".