В конце прошлого года президент Зеленский заявлял, что основная битва в 2024 году развернется на Крымском полуострове и Черном море. У искреннего сторонника Украины экс-премьера Британии Бориса Джонсона спросили, что он думает о перспективах возвращения Киевом Крыма, передает 24 Канал.

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Больше не кажется невозможным

На вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Борис Джонсон прибыл в Киев и пообщался с журналистами. В частности, он рассказал, что думает о возвращении Крыма.

По словам британца, в представлениях людей о Крымском полуострове произошли очень серьезные изменения. Раньше все думали, что деоккупировать эту территорию невозможно. Путин, мол, никогда не согласится отдать Крым, поэтому даже не стоит пытаться его отвоевать.

Однако сейчас все изменилось. Во-первых, люди увидели, что вернуть полуостров – реально. А во-вторых, Путин оказался очень уязвимым в Крыму. Учитывая логистику и инфраструктуру врага "там для ВСУ есть большие возможности", подчеркнул Джонсон.

В то же время он назвал условия, которые нужны для освобождения Крыма.

Когда у Украины будет больше снарядов большой дальности, больше HIMARS, ATACMS, Storm Shadow и всего, что нужно ВСУ, то Крым будет иметь очень интересные перспективы,

– заявил британский политик.

Возможно ли победить Россию

Джонсона также спросили, может ли Украина в целом победить Россию. Бывший британский премьер призвал посмотреть на результаты, которых уже добились украинцы. По словам Джонсона, наши защитники уничтожили две российские армии. По данным директора ЦРУ Бернса, Украина ликвидировала или ранила 315 тысяч российских оукупантов, уничтожила 1000 боевых танков, отвоевала более половины территории, которую первоначально оккупировал Путин.

Сейчас миру очевидно, что украинцы верят в свою страну. И именно поэтому вы победите,

– подчеркнул политик.

Обратите внимание! Аналитики The Economist считают, что Украина побеждает Россию в войне на море. Так, благодаря ряду блестящих операций, ей удалось вывести из строя по меньшей мере треть Черноморского флота страны – агрессорки и заставить остальных кораблей держаться значительно дальше украинского побережья. При этом все это сделала наша страна, не имея собственного флота.

Главным достижением на море эксперты считают открытие коридора судоходства для украинского экспорта зерна.