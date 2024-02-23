Президент США сказав, що йдеться про понад 500 нових сакцій проти Росії за загарбницьку війну проти України та смерть Навального. Байден розповів, кого саме стосуються обмеження.

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Путін заплатить ще більшу ціну за свою агресію

Ці санкції стосуватимуться осіб, пов'язаних з ув'язненням Навального, а також російського фінансового сектору, військово-промислової бази, закупівельних мереж і тих, хто ухиляється від санкцій на багатьох континентах. Вони гарантують, що Путін заплатить ще більшу ціну за свою агресію за кордоном і репресії вдома,

– підкреслив президент США.

Також додав, що накладають нові експортні обмеження на майже 100 організацій, які надають підтримку російській військовій машині.

"Ми вживаємо заходів для подальшого скорочення енергетичних доходів Росії. І я наказав своїй команді посилити підтримку громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та тих, хто бореться за демократію в усьому світі", – наголосив Байден.

До речі Байден назвав Путіна "божевільним с**им сином"

Що цьому передувало