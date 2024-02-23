Про це він заявив після зустрічі з дружиною російського опозиціонера Олексія Навального Юлією та його дочкою Дашею.
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"Сьогодні я зустрівся з Юлією і Дашею Навальними - близькими Олексія Навального, щоб висловити свої співчуття у зв'язку з їхньою важкою втратою", – заявив Байден.
На зустрічі очільник Білого дому зазначив, що спадщина мужності Олексія Навального буде жити в його дружині Юлії, його дочці а також у людях по всій Росії, які борються за демократію і права людини.
Байден пообіцяв запровадити санкції проти Путіна у зв'язку зі смертю Навального, пише CNN.
"Завтра ми оголосимо про санкції проти Путіна, відповідального за його смерть", – зазначив Байден.
Що цьому передувало
- 19 лютого, президент США Джо Байден заявив, що "розглядає можливість запровадження додаткових санкцій" щодо Росії після смерті ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального.
- Президент США звинуватив президента Росії Путіна у смерті Навального.
- Байден у четвер, 22 лютого, зустрівся з удовою та дочкою Навального під час своєї поїздки до Каліфорнії.