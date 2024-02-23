Об этом он заявил после встречи с женой российского оппозиционера Алексея Навального Юлией и его дочерью Дашей.
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"Сегодня я встретился с Юлией и Дашей Навальными - близкими Алексея Навального, чтобы выразить свои соболезнования в связи с их тяжелой утратой", – заявил Байден.
На встрече глава Белого дома отметил, что наследие мужества Алексея Навального будет жить в его жене Юлии, его дочери а также в людях по всей России, которые борются за демократию и права человека.
Байден пообещал ввести санкции против Путина в связи со смертью Навального, пишет CNN.
"Завтра мы объявим о санкциях против Путина, ответственного за его смерть", – отметил Байден.
Что этому предшествовало
- 19 февраля, президент США Джо Байден заявил, что "рассматривает возможность введения дополнительных санкций" в отношении России после смерти заключенного российского оппозиционера Алексея Навального.
- Президент США обвинил президента России Путина в смерти Навального.
- Байден в четверг, 22 февраля, встретился с вдовой и дочерью Навального во время своей поездки в Калифорнию.