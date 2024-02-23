Президент США сказал, что речь идет о более 500 новых санкциях против России за захватническую войну против Украины и смерть Навального. Байден рассказал, кого именно касаются ограничения.
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Путин заплатит еще большую цену за свою агрессию
Эти санкции будут касаться лиц, связанных с заключением Навального, а также российского финансового сектора, военно-промышленной базы, закупочных сетей и тех, кто уклоняется от санкций на многих континентах. Они гарантируют, что Путин заплатит еще большую цену за свою агрессию за рубежом и репрессии дома,
– подчеркнул президент США.
Также добавил, что накладывают новые экспортные ограничения на почти 100 организаций, которые оказывают поддержку российской военной машине.
"Мы принимаем меры для дальнейшего сокращения энергетических доходов России. И я приказал своей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто борется за демократию во всем мире", – подчеркнул Байден.
Кстати Байден назвал Путина "сумасшедшим с**ым сыном"
Что этому предшествовало
- Накануне, 16 февраля, Байден отреагировал на смерть Навального. Он обвинил в этом Путина.
- Уже вскоре стало известно, что США рассматривают внедрение новых санкций против России.
- Байден встретился с вдовой и дочерью российского оппозиционера во время поездки в Калифорнию. После анонсировал персональные санкции против кремлевского диктатора.