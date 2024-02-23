Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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Против кого ввели санкции

Новые списки нацелены прежде всего на военный и оборонный секторы и связанных с ними лиц, в том числе на тех, кто участвует в поставках вооружений КНДР в Россию, в частности министра обороны Северной Кореи. А также на представителей судебной власти, местных политиков и людей, ответственных за незаконную депортацию и военное перевоспитание украинских детей.

Справка. Активы этих лиц подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять им средства. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, которая не позволяет им въезжать на территории ЕС или транзитно проходить через них.

Экспортные ограничения стали более жесткими

Совет добавил 27 новых организаций в список тех, кто непосредственно поддерживает российский военно-промышленный комплекс в его агрессивной войне против Украины.

На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности.

Некоторые из этих предприятий расположены в третьих странах (Индия, Шри-Ланка, Китай, Сербия, Казахстан, Таиланд и Турция) и участвуют в обходе торговых ограничений, другие – российские предприятия, которые занимаются разработкой, производством и поставкой электронных компонентов для военно-промышленного комплекса России.

Кроме того, новый пакет санкций расширяет список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности путем добавления компонентов для разработки и производства БпЛА.

Также ЕС ввел дополнительные ограничения экспорта товаров, которые, в частности, способствуют укреплению промышленного потенциала России, например электрические трансформаторы.

Британию добавили в список партнеров по санкциям на сталь и железо

В новом пакете Евросоюз добавил Великобританию в список стран-партнеров, которые применяют комплекс ограничительных мер на импорт железа и стали из России, а также комплекс мер по контролю импорта, которые, по сути, эквивалентны мерам ЕС.