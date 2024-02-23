Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
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Против кого ввели санкции
Новые списки нацелены прежде всего на военный и оборонный секторы и связанных с ними лиц, в том числе на тех, кто участвует в поставках вооружений КНДР в Россию, в частности министра обороны Северной Кореи. А также на представителей судебной власти, местных политиков и людей, ответственных за незаконную депортацию и военное перевоспитание украинских детей.
Экспортные ограничения стали более жесткими
Совет добавил 27 новых организаций в список тех, кто непосредственно поддерживает российский военно-промышленный комплекс в его агрессивной войне против Украины.
На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности.
Некоторые из этих предприятий расположены в третьих странах (Индия, Шри-Ланка, Китай, Сербия, Казахстан, Таиланд и Турция) и участвуют в обходе торговых ограничений, другие – российские предприятия, которые занимаются разработкой, производством и поставкой электронных компонентов для военно-промышленного комплекса России.
Кроме того, новый пакет санкций расширяет список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности путем добавления компонентов для разработки и производства БпЛА.
Также ЕС ввел дополнительные ограничения экспорта товаров, которые, в частности, способствуют укреплению промышленного потенциала России, например электрические трансформаторы.
Британию добавили в список партнеров по санкциям на сталь и железо
В новом пакете Евросоюз добавил Великобританию в список стран-партнеров, которые применяют комплекс ограничительных мер на импорт железа и стали из России, а также комплекс мер по контролю импорта, которые, по сути, эквивалентны мерам ЕС.