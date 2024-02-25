Відповідну заяву президент зробив 25 лютого на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024". Він наголосив, що минулі роки мали свої виклики – як і цей.

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Третій рік протистояння

Володимир Зеленський наголосив, що не хотів би ділити війну на розділи у книгах. Він вважає, що все це протистояння – про мужність людей. На думку президента, перший рік був виживанням. Він пригадав ізольовані міста України з сотнями тисяч населення – це був страшний час.

Другий рік був роком стійкості – в усіх напрямках. Захід об'єднався, збільшив виробництво зброї, український ВПП зріс. Своєю чергою третій рік стане переломним, адже це рік виборів, розфокусування, викликів як ззовні, так і всередині.

Це переломний рік – в тому переломний рік, що нам потрібно і мужність, і стійкість для того, щоби вижити. Від цього року, я думаю, буде залежати формат закінчення війни,

– зазначив президент.

Зеленський додав, що це його думка і він може помилятися.

Заяви Зеленського про війну