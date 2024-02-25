Соответствующее заявление президент сделал 25 февраля на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024". Он отметил, что прошлые годы имели свои вызовы – как и этот.
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Третий год противостояния
Владимир Зеленский отметил, что не хотел бы делить войну на разделы в книгах. Он считает, что все это противостояние – о мужестве людей. По мнению президента, первый год был выживанием. Он вспомнил изолированные города Украины с сотнями тысяч населения – это было страшное время.
Второй год был годом устойчивости – по всем направлениям. Запад объединился, увеличил производство оружия, украинский ВПП вырос. В свою очередь третий год станет переломным, ведь это год выборов, расфокусировки, вызовов как извне, так и внутри.
Это переломный год – в том переломный год, что нам нужно и мужество, и стойкость для того, чтобы выжить. От этого года, я думаю, будет зависеть формат окончания войны,
– отметил президент.
Зеленский добавил, что это его мнение и он может ошибаться.
Заявления Зеленского о войне
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Президент Украины подчеркнул, что у нашего государства нет другого выбора, кроме как выиграть войну. Ведь в случае проигрыша – нашей страны просто не будет. По его словам, тяжелее всего было именно два года назад.
Владимир Зеленский рассказал, что Украина сможет оттеснить россиян тогда, когда баланс сил сравняется с тем, что был во время контрнаступления – то есть 1 к 3. Пока этого не будет Украина будет продолжать стоять, однако, вероятно, может терять по 50 – 100 метров земли.
- Украинский лидер отметил, что план контрнаступления ВСУ был на столе у Кремля еще до того, как эти боевые действия начались. Зеленский отметил, что чем меньше людей знает об этих планах, тем лучше.