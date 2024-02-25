Відповідну заяву президент зробив 25 лютого на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024". Боротьба України буде тривати й надалі, бо інших варіантів немає.

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Зеленський про перемогу

Володимир Зеленський, що в Україні немає альтернативи, інакшої від перемоги – немає можливості програти.

Україна програє – нас не буде, не буде нашого існування, і тому нам точно не підходить такий фінал боротьби за своє життя,

– зазначив президент.

Чи Україна програє, чи буде складно, чи буде багато жертв – залежить саме від західних партнерів. Якщо зброї буде достатньо, то Україна не програє цю війну.

Він додав, що всі кроки Владіміра Путіна будуть мати вплив на російське суспільство – і вже тоді російський президент буде думати про внутрішню безпеку. У Путіна є плани до 2030 року – як зазначив президент, Україна "хотіла б закінчити з ним раніше".

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