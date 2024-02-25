Відповідну заяву президент зробив 25 лютого на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024". Боротьба України буде тривати й надалі, бо інших варіантів немає.
Дивіться також Пресконференція Зеленського на форумі "Україна, рік 2024": онлайн-трансляція
Зеленський про перемогу
Володимир Зеленський, що в Україні немає альтернативи, інакшої від перемоги – немає можливості програти.
Україна програє – нас не буде, не буде нашого існування, і тому нам точно не підходить такий фінал боротьби за своє життя,
– зазначив президент.
Чи Україна програє, чи буде складно, чи буде багато жертв – залежить саме від західних партнерів. Якщо зброї буде достатньо, то Україна не програє цю війну.
Він додав, що всі кроки Владіміра Путіна будуть мати вплив на російське суспільство – і вже тоді російський президент буде думати про внутрішню безпеку. У Путіна є плани до 2030 року – як зазначив президент, Україна "хотіла б закінчити з ним раніше".
Інші заяви президента
- Володимир Зеленський прокоментував виробництво далекобійної зброї. Він наголосив, що в цьому питанні є багато позитиву.
- Президент також відповів, що він думає про участь Москви у "формулі миру". Глава держави наголосив, що Україні важливо посилюватися не лише на полі бою, але й дипломатично.
- Володимир Зеленський заявив, що намагається бути максимально відвертим з українцями. Однак він зізнався, що є речі, про які він не може говорити.